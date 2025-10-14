Fernández Mañueco asegura que el Congreso Autonómico del PP no va a ser "nunca" antes de las elecciones

VALLADOLID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León y presidente autonómico del PP, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este martes que el Congreso Autonómico del Partido Popular no va a ser nunca antes de las próximas elecciones autonómicas, que tienen el 15 de marzo de 2026 como fecha límite por ley.

"El Congreso no va a ser nunca antes de las elecciones", ha aseverado en concreto el presidente de la Junta que ha refrendado por otro lado su intención de agotar la legislatura que expira a mediados de marzo tras lo que ha añadido que en cualquier caso será "en marzo".

El presidente ha respondido de este modo a preguntas de los periodistas sobre el Congreso del PP y sobre las próximas elecciones en la rueda de prensa de presentación del proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2026. El PP de Castilla y León celebró su XIV Congreso Autonómico en León el fin de semana del 15 y 16 de enero de 2022 y reeligió a Fernández Mañueco como máximo dirigente de los 'populares' de Castilla y León con un respaldo del 98,26 por ciento.

"Estamos ahora en los presupuestos", ha zanjado el presidente de la Junta de Castilla y León.