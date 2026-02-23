Fernández Mañueco llama a no fiarse de los datos de las encuestas, sean "buenas" o "malas"

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, saluda en un acto del partido en Zamora. - PP

ZAMORA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la reelección al frente de la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha llamado a sus seguidores a no fiarse de los datos de las encuestas, sean "buenas" o "malas".

"Depende de nosotros el resultado", ha asegurado Fernández Mañueco en referencia a las elecciones del próximo 15 de marzo en un acto de su partido en Benavente (Zamora).

El candidato 'popular' se ha expresado así después de detallar algunos de los más de 1.000 puntos de su programa electoral, los que tienen más influencia en la provincia de Zamora.

Así, ha destacado la construcción de vivienda pública en los pueblos, las ayudas a autonómicos, el aumento de las ayudas del bono infantil, la construcción de suelo industrial o los planes de desarrollo de Benavente o Tierra de Campos. "Medidas concretas, no palabras etéreas", ha expresado el candidato a la Presidencia de la Junta.

"No hemos venido a hacer ruido, hemos venido a ofrecer certezas", ha reiterado Alfonso Fernández Mañueco, quien ha reivindicado al PP como "el partido del campo" y, sin nombrar a Vox, ha atacado a aquellos que "dejaron tirados a los agricultores, a los autónomos y a los empresarios", consejerías que el partido de Abascal gestionaba hasta que se rompió el pacto de Gobierno con el PP. "Gobernar no es salir corriendo", ha apostillado.

"Aquí estamos para construir, para tender puentes entre territorios, entre generaciones, entre personas. No gobernamos desde despachos lejanos, lo hacemos desde el territorio", ha agregado Fernández Mañueco, quien ha destacado algunas de las medidas aprobadas en los últimos tiempos por el Gobierno de la Junta, entre las que ha señalado las ayudas al alquiler, la implantación del bono Buscyl o las ayudas para mantener abiertos los bares en los pueblos.

A Mañueco le ha precedido Leticia García, cabeza de lista de la candidatura por Zamora, quien ha planteado la elección entre "incertidumbre y estabilidad, ocurrencias y gestión, enfrentamiento o diálogo" de cara a las elecciones de dentro de tres semanas. "Zamora necesita al presidente Mañueco", ha asegurado García, quien ha añadido que ha sido quien "ha puesto en marcha una senda de apoyo económico y de inversión en Zamora única en la historia del Gobierno autonómico".

