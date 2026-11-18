El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en una imagen de archivo de un acto de precampaña, - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

PONFERRADA (LEÓN), 18 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Castilla y León y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha rechazado este miércoles la posibilidad de que España "sucumba ante Sánchez" el próximo 29 de noviembre y ha hecho un llamamiento a la población para que vote a Alberto Núñez Feijóo para "poner a España a funcionar de nuevo".

"No vamos a dejar que España sucumba ante Sánchez: El 29 de noviembre vamos a poner a España a funcionar de nuevo, votando al Partido Popular, votando a Feijóo", ha enfatizado en el cierre de un acto electoral celebrado en Ponferrada (León).

Además, ha apelado a los representantes del partido a que busquen "cada voto en cada casa" de cara a los próximos comicios generales, ya que "la única encuesta que vale" es la del 29 de noviembre. "Aquí no hay que dar nada por hecho", ha incidido, para añadir que en estos momentos las urnas están vacías y las encuestas "solo están en los medios de comunicación".

Para Fernández Mañueco, la "encuesta de verdad" es la del 29 de noviembre: "Es la única encuesta que vale. La de la gente yendo a votar. Y ese día hay que ir a votar todos. Tenemos la ilusión, pero como he dicho antes, la ilusión sola no es suficiente. Tenemos que remangarnos y trabajar. Hay que ponerse manos a la obra. Hay que buscar cada voto en cada casa, en cada calle", ha apostillado.

Para el presidente del PP de Castilla y León el momento que vive España es "crucial" y, en este escenario, ha abogado por "sacar a Sánchez de la Moncloa" y ha expresado la necesidad de que Feijóo sea el próximo presidente de Gobierno "para impulsar la reconstrucción nacional".

"NO LO PODEMOS TOLERAR MÁS"

Tras ocho años de gobierno de Pedro Sánchez el escenario es, en su opinión, "absolutamente insoportable": "no lo podemos tolerar más. Y esto solo lo puede cambiar una persona, se llama Alberto Núñez Feijóo. Es el único que puede liderar el nuevo rumbo que necesita España", ha reiterado.

Fernández Mañueco se ha mostrado convencido de que Feijóo "sabe lo que hay que hacer", que es, según ha explicado, devolver a los españoles confianza, tranquilidad y seguridad. La seguridad es necesaria, según ha recalcado, para las infraestructuras, para los empresarios y los trabajadores y desde los puntos de vista energético, económico y laboral.

Para ello el país necesita un Gobierno "solvente y sensible" que baje los impuestos para que no "ahogue" la capacidad y para poder llegar a fin de mes y que aporte a las víctimas de la violencia machista "seguridad y protección real".

bajo las premisas de aportar confianza, seguridad y tranquilidad, España podría competir "en igualdad" con otros países, recibir una política agraria común suficiente y contar con apoyo para poder ampliar y modernizar las explotaciones agrarias. "Es lo que merecen nuestros jóvenes, seguridad para construir su proyecto de vida, poder acceder a una vivienda, poder mirar el futuro con oportunidades y con esperanza. Todo esto es lo que nos merecemos los españoles", ha sostenido, para añadir que el PP es capaz de ofrecer soluciones "con una respuesta inmediata".

"MOVILIZARSE AL MÁXIMO"

Al mismo tiempo, Fernández Mañueco ha expresado tanto a la población como a los representantes del PP que hay que "movilizarse al máximo" para volver a tener "certeza y esperanza" y en las elecciones generales del 29 de noviembre se pondrá "la primera piedra" de la próxima victoria electoral en las municipales. "Convoco a todos los bercianos para ser un pilar esencial en esta victoria histórica que va a provocar el cambio político en nuestro país", ha concluido.

El acto celebrado en Ponferrada ha contado con la intervención del alcalde de la ciudad, Marco Morala, que ha censurado la labor del Ejecutivo central en los últimos ocho años, marcados por "la fuerza del agravio y la fuerza del olvido con Ponferrada y con El Bierzo". Además, ha pedido un esfuerzo de movilización de cara al 29 de noviembre y un voto útil.

También ha estado presente el presidente de la gestora del PP de León, Juan Carlos Suárez Quiñones, que ha afeado que Pedro Sánchez luzca ahora la bandera española en la mano cuando "siempre la ha despreciado". "La bandera que no ha defendido y que ha pisoteado", ha incidido, para añadir que el presidente del Gobierno no ha hecho "absolutamente nada" en las dos legislaturas más que "convertir la ciudad en un tablao flamenco para sus amigos y una subsede de Ferraz".

"LOS VOTOS HAY QUE METERLOS EN LAS URNAS"

Por ello, ha abogado por el cambio "imprescindible" el día 29 de noviembre y ha hecho un llamamiento a los votantes: "Siempre os digo que las encuestas no son las urnas y los votos hay que meterlos en las urnas el domingo", ha concluido.

El acto también ha contado con las intervenciones de Lidia Coca y Silvia Franco, candidatas por León al Congreso y al Senado respectivamente. Silvia Franco ha aprovechado su alocución para señalar que los radicales, "envalentonados por ese blanqueamiento y por esa rehabilitación que el Partido Socialista ha hecho a los violentos", han "apedreado" al PP en Guipúzcoa tras la agresión que sufrió el candidato del PP al Congreso por Guipúzcoa, Jon Echeverría, el pasado sábado antes de participar en un acto electoral en Hernani, al que ha transmitido su apoyo.