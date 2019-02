Fernández Morillo asegura que su candidatura por Cs es un "acto visceral" al conocer la de Clemente

Publicado 26/02/2019 18:30:33 CET

Considera inadecuadas las formas en la aceptación del nombre de la ex presidenta de las Cortes en dicho proceso

VALLADOLID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El letrado Jesús Fernández Morillo ha justificado la presentación de su candidatura a las primarias de Ciudadanos para la Presidencia de la Junta de Castilla y León en un "acto visceral" tras conocer que la dirección nacional había habilitado para este mismo proceso a la ex presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, decisión que critica "por las formas".

El candidato, que concurrirá en este proceso con Clemente y con el portavoz de Sanidad de la formación naranja en el Congreso, Francisco Igea, ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, que este mismo jueves tomó la decisión de forma repentina una vez conocida la habilitación de Clemente por la cúpula nacional del partido y tras recibir un email de la formación, en la que milita desde hace años, en el que se comunicaba la apertura del proceso de primarias.

"Cogí la web y presenté la candidatura, sin pensármelo dos veces", sostiene el letrado, quien reitera que fue un acto reflejo como reacción a la presentada por Clemente. "No me gustan las formas de cómo se ha hecho, coger a alguien que ha sido de un partido veinte años y ficharla como estrella de otro para presidir la Junta", añade Fernández Morillo, quien apostilla que personalmente no tiene nada contra la exdirigente del PP porque no la conoce.

El candidato, nacido en Santa Colomba de las Monjas (Zamora) hace 56 años pero vallisoletano de adopción, el candidato expresa incluso su disposición a "dar un paso atrás" en el supuesto de que Francisco Igea, con el que comparte ideario y modelo, así se lo pidiera porque, como así precisa, no tienen ninguna intención de vivir de la política dado que es feliz con el ejercicio de la profesión liberal que ejerce desde 1988.

Fernández Morillo valora además la labora realizada hasta la fecha por el Grupo de Cs en las Cortes, pues si bien achaca a sus integrantes una cierta "bisoñez" reconoce el trabajo desempeñado con "buena voluntad y criterio" que ha facilitado el Gobierno regional.