Fernando Castaño, nuevo coordinador provincial de Ciudadanos Salamanca, "única alternativa de gobernabilidad"

SALAMANCA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fernando Castaño se ha presentado este viernes como nuevo coordinador provincial de Ciudadanos en Salamanca, partido que ha asegurado que es la "única alternativa de gobernabilidad".

"Si vienen problemas, ya no es que seamos necesarios, es que somos absolutamente imprescindibles", ha señalado Castaño, quien ha asegurado que asume esta responsabilidad "con la máxima ilusión" y ha afirmado que la formación se va a presentar.

Sin embargo, el que fuera quinto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Salamanca y concejal de Turismo y Relaciones con las Universidades ha asegurado que no le importaría ir en la lista. "Pero a mí lo de las relaciones institucionales, el ser alcalde así de traje y corbata se me da muy mal", ha añadido.

Castaño ha reconocido que asume "con mucha ilusión" este nuevo "reto" de ser el coordinador provincial, que supone "ser la cara visible del carro que tira de Ciudadanos" a nivel provincial, tras lo que ha matizado que "Ciudadanos no está muerto" porque la formación es necesaria.

"Tú mueres cuando dejas de ser útil", ha subrayado el ex edil salmantino, quien ha afirmado que, desde que la formación naranja no está en el Ayuntamiento de Salamanca "es como si hubiera retrocedido 20 años" y le parece que es como si todo estuviera "apolillado", tras lo que ha asegurado que Ciudadanos ofrece la "posibilidad de gobierno" y que éste sea "útil".

PRESENCIA EN LAS ELECCIONES

Por su parte, el secretario de organización de Ciudadanos Castilla y León, Alejandro Alonso, ha asegurado que Ciudadanos estará en las próximas elecciones autonómicas, municipales y en las próximas elecciones generales "cuando toquen".

De la misma forma, ha señalado que en otros territorios fuera de Castilla y León como Extremadura" se van a presentar "a todos los comicios".

"Creemos que somos más necesarios que nunca, si queremos que se produzca un cambio en Castilla y León, que nuestros mayores accedan a todos los servicios, a todas las necesidades que tienen que cubrir y si queremos que los jóvenes no se vayan de Castilla y León por falta de oportunidades", ha indicado Alonso, quien ha manifestado que son "el voto útil" en los próximos comicios porque pueden "cambiar las cosas", algo que ha agregado que demostraron en anteriores ocasiones.

En este contexto, Fernando Castaño ha criticado a Nueve Castilla y León, partido al que varios concejales de la provincia de Salamanca han anunciado que se van a ir.

"Si indagas un poco, te das cuenta de que es el partido de los sospechosos habituales, porque es el partido de Silvia Clemente, que es sospechosa de ser copartícipe a título lucrativo de unas trampas que nos quisieron hacer en Ciudadanos en Primarias, que es sospechosa, por eso no está en el PP, también de otras cosas y que es sospechosa de incitar al transfuguismo", ha aseverado.