Fernando Cayo y Javier García impartirán dos talleres teatrales en Segovia previos a la 'Proclamación de Isabel I'

Cartel del taller que impartirá Fernando Cayo. - AYTO SEGOVIA

SEGOVIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El actor Fernando Cayo y el coreógrafo del grupo Nao D'Amores y director artístico del Ballet Folklórico de Madrid, Javier García Ávila, impartirán este fin de semana unos talleres teatrales previos a la celebración de la recreación de la 'Proclamación de Isabel I como reina de Castilla', que tendrá lugar del 28 de septiembre al 4 de octubre.

Así, este fin de semana, el CIDE, Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial, acogerá dos talleres que servirán para implicar a la ciudadanía en la construcción de esta experiencia, según han asegurado desde el Ayuntamiento de la capital segoviana.

El actor vallisoletano Fernando Cayo impartirá el sábado, 19 de septiembre, un taller de teatro de 17.00 a 21.00 horas y está abierto a todas aquellas personas que quieran acercarse al mundo de la interpretación.

El domingo, 20 de septiembre, de 10.30 a 14.00 horas, Cayo trabajará directamente con los actores que participarán en la recreación de la proclamación de Isabel la Católica. Será una oportunidad para conocer de cerca cómo se construye un personaje, cómo se trabaja su personalidad y cómo se prepara a quienes darán vida a los protagonistas de esta historia.

También el domingo, de 16.00 a 20.00 horas, el CIDE acogerá una sesión impartida por Javier García Ávila, coreógrafo del grupo Nao D'Amores y director artístico del Ballet Folklórico de Madrid.

Durante cuatro horas, los participantes podrán aproximarse a las danzas históricas que se bailaban a finales del siglo XV.