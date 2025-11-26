Ferran Centelles y Paco Berciano dialogan en Burgos sobre el futuro y la creación de valor en el sector del vino

Encuentro 'Diálogos que maridan' organizado por CaixaBank en Burgos. - CAIXABANK

BURGOS 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha reunido este miércoles en Burgos al sumiller Ferran Centelles y al empresario del sector vinícola y divulgador Paco Berciano en una jornada centrada que ha profundizado en los retos, la competitividad y las claves de futuro del sector vitivinícola y en la que han participado más de 250 empresarios, bodegueros y profesionales.

Bajo el título 'Diálogos que maridan', el encuentro se ha celebrado en la Casa del Cordón.

La sesión ha contado con dos figuras consideradas, como destaca La Caixa en un comunicado recogido por Europa Press, "referentes del vino español". Se trata de Ferran Centelles, "uno de los sumilleres más reconocidos del país", y Paco Berciano, "figura esencial en la distribución y divulgación del vino".

La apertura del evento ha corrido a cargo del director territorial de CaixaBank en Castilla y León, Gerardo Cuartero, quien ha puesto en valor la relevancia cultural y económica del sector vitivinícola para la comunidad.

En su intervención ha destacado que el vino ha sido "identidad, territorio y proyección exterior", y ha subrayado el "papel estratégico que ha desempeñado en la creación de empleo, la fijación de población y el desarrollo de las zonas rurales".

Cuartero, además, ha reafirmado el compromiso de CaixaBank con el sector a través de AgroBank, CaixaBank Empresas y CaixaBank Food and Drinks, tres líneas especializadas que han ofrecido soluciones de financiación, asesoramiento e innovación para impulsar a productores, bodegas y restauración.

Tras su intervención, Ferran Centelles ha introducido las principales tendencias del sector y ha aportado su visión sobre la evolución del consumo y la relación entre vino y gastronomía.

A continuación, ha tenido lugar un diálogo técnico entre Ferran Centelles y Paco Berciano, moderado por Gerardo Cuartero, que ha permitido profundizar en algunos de los grandes retos estratégicos del sector del vino. Durante la conversación se han abordado cuestiones como la capacidad del vino español para competir en los segmentos de mayor valor.

A este respecto, se ha recordado la tesis de que España "debería contar con al menos 500 bodegas capaces de producir más de 50.000 botellas por encima de los 50 euros"; el papel que los restaurantes gastronómicos españoles en el exterior pueden desempeñar como embajadores del vino nacional, y la relevancia creciente de la zonificación como herramienta para crear identidad y prestigio, con ejemplos como Priorat o Bierzo.

El diálogo también ha tratado "la importancia de disponer de estructuras de precios que permitan construir valor -incluyendo la situación de la uva en diferentes denominaciones-, el rol que deben jugar los consejos reguladores dentro y fuera de España, la percepción internacional del vino español y los mercados con mayor potencial de crecimiento en los próximos años".

Además, se ha reflexionado sobre cómo se construye una marca sólida en el vino, tomando como referencia casos de éxito reconocidos internacionalmente.

Este intercambio, consideran fuentes de CaixaBank, "ha aportado una visión estratégica sobre los desafíos y oportunidades que marcarán la competitividad del sector en la próxima década".

Para cerrar la jornada, los ponentes han presentado el vino que se ha degustado en el cóctel, que ha sido un amontillado de Bodegas Maestro Sierra, servido por dos venenciadores, lo que ha puesto el broche final al encuentro.