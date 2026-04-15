FES alerta de que la escasez de conexión a la red eléctrica limita el desarrollo industrial de la provincia de Segovia - FES

SEGOVIA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial Segoviana (FES) ha acogido una jornada técnica en la que representantes del sector privado y de las administraciones públicas debatido sobre la falta de capacidad de conexión a la red eléctrica como factor limitante del crecimiento industrial de la provincia.

La jornada se ha titulado '¿Hay enchufe para todos? Capacidad energética industrial en Segovia: presente y futuro', y ha tenido intervenciones de representantes de la empresa Verescence, el Servicio Territorial de Industria de la Junta, UFD grupo Naturgy y Red Eléctrica (Redeia).

El mensaje de los técnicos ha sido claro al razonar que disponer de suelo industrial no es suficiente si no se cuenta con la energía necesaria para hacerlo operativo.

Esta circunstancia afecta directamente a proyectos estratégicos como los nuevos polígonos industriales de Segovia capital y de municipios cercanos como Bernuy de Porreros, Valverde del Majano o Abades, cuyo desarrollo depende de poder conectarse a la red.

Uno de los puntos más destacados del encuentro ha sido la demanda de agilizar la construcción de la futura subestación eléctrica de Cantalejo, considerada una infraestructura clave para el norte de la provincia y para el conjunto del territorio segoviano.

En la actualidad, la estación de Lastras del Pozo actúa como el único punto de conexión disponible, lo que genera una situación de saturación que dificulta nuevas inversiones.

Los portavoces empresariales han hecho un llamamiento directo tanto al Gobierno de España como a la Junta para que prioricen la planificación eléctrica de Segovia.

En la misma línea se han pronunciado varios alcaldes presentes en la jornada, así como directivos con proyectos de expansión o nueva inversión en la provincia.

El presidente de la FES, Andrés Ortega, ha anunciado la puesta en marcha de iniciativas para que Segovia no quede al margen de la nueva planificación de la red energética nacional, y ha subrayado la intención de trabajar de forma conjunta con expertos y administraciones hasta que la "falta de energía deje de ser un obstáculo para el desarrollo económico local".

Esta jornada es la primera de una serie de sesiones de trabajo enmarcadas en el IV Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Empresarial de Castilla y León, con el objetivo de aclarar las posibilidades reales de conexión a la red, y de trasladar las necesidades industriales de la provincia a quienes planifican las infraestructuras energéticas del país.