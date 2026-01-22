La FES elaborará un documento de cara a las elecciones autonómicas para recoger sus principales preocupaciones

Un momento de la reunión del presidente de FES con los comisionados de la Federación Empresarial . - FES

SEGOVIA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial Segoviana (FES) ha celebrado una reunión de trabajo entre su presidente, Andrés Ortega, y los miembros de las distintas comisiones de la organización en la que se han abordado las principales preocupaciones del tejido empresarial de la provincia y se han planteado posibles soluciones para incorporarlas a un documento de propuestas de cara a las elecciones autonómicas del 15 de marzo.

Durante el encuentro se han tratado asuntos como la vivienda vinculada a los nuevos polígonos industriales, la falta de mano de obra cualificada, el absentismo laboral, las carencias en infraestructuras y en el sistema educativo, la competitividad territorial y los retos del comercio internacional.

Ortega ha explicado a los asociados presentes la evolución de proyectos estratégicos para Segovia, como el Plan Territorial de Fomento (PTF) y el desarrollo del Puerto Seco, en el que se espera próximamente la incorporación del Ayuntamiento.

El presidente de la FES ha subrayado la importancia de recoger todas estas aportaciones en un documento final, que será entregado a los partidos políticos durante la campaña electoral para que las demandas del empresariado segoviano formen parte del debate autonómico y de las futuras políticas públicas.

"Hemos dado un paso importante para reforzar la participación activa de nuestras asociaciones y empresas", ha asegurado Andrés Ortega, quien ha destacado que las comisiones se han convertido en "una herramienta fundamental para escuchar al tejido empresarial desde dentro, detectar problemas reales y construir posiciones comunes".