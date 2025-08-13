El Festival Enclave de Calle recreará la Catedral de Burgos con una estructura de cartón de tres toneladas

Representantes de las Peñas, de Burgos, y de la empresa Smurfit, con el concejal de Festejos, Cesar Barriada, en el centro de la foto, presentan el Festival Enclave de Calle. - EUROPA PRESS

Un centenar de espectáculos y 12 compañías de teatro forman parte de la XXIV edición

BURGOS, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival Enclave de Calle, que este año celebrará su XXIV edición del 12 al 14 de septiembre, recreará de la mano del artista francés Oliver Groset, una réplica de la Catedral de Burgos con tres toneladas de cajas de cartón.

Según ha explicado el concejal de festejos, Cesar Barriada, esta iniciativa dará comienzo el 4 de septiembre, con diferentes fases. En una primera fase entre los días 4 y 11 varios grupos de voluntarios irán confeccionando los diferentes elementos de la catedral, según el plan de Groset.

Así, el día 11 se terminará por dar forma al monumento en cartón, "se levantará la estructura y quedará fijada", mientras el día 13 de septiembre se va a hacer una representación aprovechando el monumento en cartón para "ensalzar los tres patrimonios de la ciudad" como son Atapuerca, el Camino de Santiago y la propia Catedral.

En este punto, a las 20.00 horas habrá una representación de los grupos Arawaque y Bambalúa en torno a esos patrimonios de la Unesco, ha precisado Barriada..

Además, como elemento diferencial, el 14 de septiembre se llevará a cabo el proceso de "deconstrucción de forma inclusiva", de tal manera que todos aquellos que quieran participar en esa "destrucción efímera del monumento puedan hacerlo", ha explicado el edil.

Las cajas de cartón reciclable las van a aportar la empresa Smurfit, mientras que la Federación de Blusas y de Fajas buscará voluntarios, no solo entre las peñas para la confección de este monumento, sino en toda la ciudadanía.

OTROS ESPECTÁCULOS

El nuevo concejal de Festejos del Ayuntamiento de Burgos ha dado este miércoles también varias pinceladas acerca de la edición de 2025 del Festival Enclave de Calle, que este año alcanza la XXIV edición como festival de las artes.

Como en años anteriores va a tener cuatro escenarios en el casco histórico de Burgos,la plaza de San Juan, plaza de la Libertad, y paseo de Espolón en su andén central y en el Santamaria. También habrá otros esporádicos como paseo de la Isla, donde se instalará el Circo Ronaldo, de 200 años de antigüedad.

Un año más, los espacios urbanos se van a convertir en "un gran escenario" en el que los ciudadanos se convierten en parte activa de los espectáculos, ha subrayado Barriada, quien ha destacado que esta cita es uno de los "grandes reclamos" de la ciudad en verano.

La mayor parte de los espectáculos son gratuitos, mientras que para los que se requiere invitación por tratarse de aforo más reducidos, estas se pueden recoger una hora antes del espectáculo, en el lugar que se celebra.

En general, el Enclave de Calle de Burgos reunirá en tres días, del 12 al 14 de septiembre, alrededor de un centenar de espectáculos con 12 compañías de teatro, todo ello con 140.000 euros de presupuesto.