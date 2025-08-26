El Festival 'Florida del Duero' llenará el municipio de Pollos (Valaldolid) de música, teatro y gastronomía

Imagen del diputado de Juventud y Deportes, Javier González (izqda.), junto con el alcalde de Pollos, Luis Ángel García; el organizador del festival, Eduardo Gallo, y el concejal Diego Gutiérrez en la presentación del Festival - EUROPA PRESS

Una de las actuaciones estará protagonizada por el artista y colaborador en 'La Revuelta' Grison

POLLOS (VALLADOLID), 26 (EUROPA PRESS)

El municipio vallisoletano de Pollos llenará sus calles con actuaciones de música, danza, teatro y un mercadillo de gastronomía con motivo de la celebración de la segunda edición del Festival 'Florida del Duero', que tendrá lugar desde este viernes día 29 hasta el domingo 31 de agosto.

Así lo ha avanzado el diputado de Juventud y Deportes, Javier González, acompañado del alcalde de Pollos, Luis Ángel García; el organizador del evento, Eduardo Gallo, y el concejal Diego Gutiérrez en la presentación del festival este martes.

De esta manera, el municipio se convertirá en el "centro cultural de la provincia" con las actuaciones musicales de Grison, músico y colaborador en el programa 'La Revuelta', y artistas locales como Yael Levi, una artista de jazz; un artista sorpresa aún no revelado; los grupos 'Destino Rubicón' o 'Delameseta' y la Escuela de Danza Castilla, una de las principales novedades de esta edición, además de los Djs Niconic, Mai, Jesu López, Dj Oms o Tomy Aguilera.

Asimismo, el festival contará con actuaciones de las compañías de teatro 'Ganapán' y 'Tocatocón' y un homenaje el sábado día 30 al periodista Javier Pérez Andrés.

El evento cultural finalizará la jornada del domingo día 31 con la celebración del mercadillo gastronómico y de artesanía, con entrada libre, acompañado de una charanga y la actuación del grupo 'Los Kalis'.

"Es un festival que organizamos con mucha ilusión", ha afirmado Eduardo Gallo, al igual que ha asegurado que es un evento en el que "se junta mucho talento local", mientras que el diputado de Juventud ha animado a todos los visitantes a acudir a estas actividades "para grandes, medianos y pequeños".