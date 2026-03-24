El I Festival Internacional de Clown 'Festiclown', principal novedad de la 'Primavera Cultural' de Palencia

El concejal de Identidad Cultura, Fran Fernández, durante la presentación de la Primavera Cultural - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Primer Festival Internacional de Clown 'Festiclown' será una de las novedades más destacadas de la 'Primavera Cultural' de Palencia y contará con la participación de seis compañías procedentes de Cataluña, Baleares, Portugal o Extremadura que actuarán el 6 y 7 de junio por distintas zonas de la ciudad.

Así lo ha trasladado el concejal de Identidad Cultura, Francisco Fernández, durante la presentación del ciclo en la que ha detallado que la primera edición contará con los grupos Imaginario Teatro con 'Chances'; María Simoes con 'Umana'; Clownomadas con 'Sin Destino'; Adrián Conde, con 'Check-Out'; Asaco Producc, con 'Ridi Pagliaccio' y, por último, Alba Sarraute con la representación de 'Lua'.

La programación de la 'Primavera Cultural', diseñada por el Ayuntamiento de Palencia, estará compuesta por un amplio programa de teatro, danza y espectáculos infantiles que se desarrollarán entre el 9 de abril y el 7 de junio, tanto en el Teatro Principal como en las calles de la ciudad.

Entre las diferentes propuestas teatrales, destaca el estreno regional de 'Fronteras', un espectáculo dirigido por Andrés Lima y protagonizado por Carolina Yuste y Eneko Sagardoy.

La obra, contada a través de los monólogos de ambos personajes, aborda el idealismo, la ética personal y profesional. Un ataque urgente y satírico tanto a la cultura de la celebridad y los famosos como a la indiferencia de occidente frente a cualquier crisis humanitaria.

También llegará a las tablas del Principal 'Divinas Palabras', con sus ocho nominaciones a los Premios Max. En ella, la compañía Atalaya imprime un tono muy contemporáneo a este clásico, apostando por un diseño escenográfico muy potente.

El tema central de obras es la avaricia, la lujuria y la muerte, que Valle-Inclán describiera como nadie y que muestra con tremenda crueldad la miseria humana.

El estreno nacional de la obra 'El Borbón Rojo'; el monólogo musical en clave de humor 'El bar nuestro de cada día' recomendado por la Comisión de Teatro de La Red Española de Teatros Públicos, 'Un viaje sin retorno', 'Marcela', 'Paraíso de los Negros', 'Federico', 'Mihura, el último comediógrafo', 'Firmado Colette' y 'Paralelo 38', completan la programación teatral.

La 'Primavera Cultural' también incluye una nueva edición del ciclo 'El Principal con Chupete', una actividad para niños de seis meses a tres años, con una duración de treinta minutos.

Las obras propuestas son el espectáculo de teatro gestual y danza 'Rrrr historia de una oruga' de la compañía 'Princep Toptilau' (23 de mayo); la obra teatral de amistad y superación 'Una rana en la luna' de Zapatos de Papel (24 de mayo) y el montaje tierno y divertido 'Estrellas y a soñar' de Martelache (30 de mayo). Todas ellas comenzarán a las 13.00 horas en el Teatro Principal.

Por otro lado, con motivo del Día Internacional de la Danza, se contará con una programación especial dedicada a esta disciplina artística.

De esta forma, se celebrará una edición más de la iniciativa denominada 'Itinerario Danza' con diferentes actuaciones de compañías profesionales de danza nacionales que actuarán a partir de las 12.00 horas a lo largo de la Calle Mayor.

La primera de ellas, 'Elvi Balboa' con 'Baunsbak' actuará en la estatua de la Mujer Palentina; a las 12.30 horas en los Cuatro Cantones -frente al Casino de Palencia- 'Juan Caballo' de la mano 'Juan Berlanga'; seguidamente, a las 13.00 horas en la Calle Mayor, 43, 'Sangre y Klorofila' a cargo de Proyecto Larrua y, por último, el 'Colectivo Premohs' representará a las 13.30 horas 'En Cuclillas' en Villandrando.

Ya en el Día Internacional de la Danza, el 29 de abril, y gracias a la Escuela de Danza Smile se llevarán a cabo varias actuaciones por la orilla del río entre el Puente de Hierro y la pasarela de San Miguel, en la calle Ponce de León y en el Parque del Salón.

Dentro de la programación de la 'Primavera Cultural' y dado el éxito en pasadas ediciones, se continuará con el proyecto 'Contiene-teatro' de La Kimera, el 6 de junio con piezas cortas que se exhibirán en el hall del Ayuntamiento de Palencia 'Luna de miel' de Susana Mercado; en la Plaza de Abastos 'Nevera.

Una revelación No-Frost'; en el atrio de San Francisco 'Estrías' de Patricia Córdoba con Héctor González y Marian Arahuetes y en el Teatro Principal, 'Piso In-Compartido', de Iñigo Dierez con Ana del Toro y Ángela Chica.

Por último, los días 16 y 17 de mayo se celebrará el Festival Internacional de Títeres en el Paseo del Salón con la participación de seis compañías procedentes de Francia, España y Portugal, así como que el 30 de abril, la Calle Mayor se convertirá en escenario de la celebración del Día Internacional del Jazz de la mano de 'Agua Proyect', 'Big Malavara', 'César Tejero Trío' y DJ Mario Benso'.

Además, Includanza será el 28 de abril y el próximo 23 de abril, entre las 11.30 y las 14.30 h, la Plaza Mayor acogerá 'La Calle habla Clásico'.

Las entradas pueden adquirirse a través de la página web www.teatroprincipaldepalencia.es. La venta anticipada de entradas en las taquillas del Teatro Principal será los días 26, 27 y 28 de marzo.

Además, todos los lunes y los días de función. Además, el Teatro Principal ofrecerá descuentos a jóvenes menores de 25 años, desempleados, familias numerosas y mayores de 65 años que deberán presentar en taquilla sus correspondientes carnés.