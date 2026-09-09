El Festival de Verano 'León, cuna del Parlamentarismo' continúa con un ciclo clown este fin de semana

Archivo - El Festival 'León, cuna del Parlamentarismo' continuará este fin de semana con el ciclo 'Clown'. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN - Archivo

LEÓN 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival 'León, cuna del Parlamentarismo' continuará este fin de semana con el ciclo 'Clown', compuesto por seis espectáculos de malabares, payasos y magia que podrán verse en diferentes barrios de la ciudad.

Entre los días 11 y 13 de septiembre seis compañías de diferentes partes de España y una de Argentina serán las encargadas de poner en escena estas actuaciones gratuitas y dirigidas especialmente al público infantil.

'Clown' arrancará el 11 de septiembre con 'Malabarian on the rox', con Roxi Karcheroff (Argentina -Madrid), que podrá verse en la plaza de la Cámara de Comercio, en el barrio de La Lastra, a las 18.00 horas. Ese mismo día a las 20.00 horas será el turno del espectáculo 'Un día en el cine' de la compañía leonesa Cirk about it, que tendrá lugar en la calle Moisés de León, en el Polígono X, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El 12 de septiembre actuará la compañía gallega A Vela Circo, que llevará su espectáculo 'Enredos' a las 18.00 horas a la plaza Santo Martino. Después, a las 20.00 horas la compañía El niño del lápiz (Salamanca) pondrá en escena 'Yo clown' en el jardín del Paseo Quintanilla.

Las propuestas de este ciclo enmarcado en el Festival de Verano 'León, cuna del Parlamentarismo' continuarán el 13 de septiembre, con el show 'Casting en el circo' de la compañía leonesa Tricoteatro en el anfiteatro de San Marcos a las 18.00 horas. Finalmente, ese mismo día a las 20.00 horas Alicia Maravillas (Valladolid) pondrá fin a este ciclo con 'Magia potagia pata de cabra' en el parque de Quevedo.