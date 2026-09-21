Fetracal alerta de la "asfixia" económica del sector ante la subida de los carburantes

FETRACAL alerta de un aumento de hasta 24 céntimos en el gasóleo si el Gobierno no prorroga las ayudas. En la foto, Óscar Baños - FETRACAL

VALLADOLID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Regional de Asociaciones de Transporte de Mercancías por Carretera de Castilla y León (Fetracal) ha alertado de la situación de "asfixia económica" que afronta el sector en la Comunidad debido a la subida de los carburantes y la ineficacia de los mecanismos de apoyo. La organización ha advertido de que el precio del gasóleo podría encarecerse hasta 24 céntimos por litro a partir del 1 de octubre si el Gobierno de España no aprueba un nuevo paquete de medidas antes del 30 de septiembre.

Según ha trasladado la patronal autonómica, este incremento supondría un sobrecoste de 960 euros mensuales para un camión estándar con un consumo medio de 4.000 litros al mes. Esta cifra representa un impacto económico superior a los 11.500 euros anuales por vehículo por el mismo gasto de combustible y sin incrementar los kilómetros recorridos.

Fetracal, a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha señalado que este encarecimiento compromete la viabilidad de cientos de profesionales en un territorio caracterizado por su gran extensión y dispersión geográfica. Asimismo, ha remarcado que la subida del transporte amenaza a la economía en su conjunto al trasladarse a toda la cadena de suministro, alimentar la inflación y reducir el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Ante esta coyuntura, la entidad ha exigido al Gobierno central que actúe con anticipación y adopte las medidas necesarias antes del 1 de octubre para evitar una escalada de costes de origen geopolítico y de mercado que escapan al control de las empresas. La patronal ha enfatizado la necesidad de contar con estabilidad y previsibilidad para planificar la actividad, fijar precios y realizar contrataciones.

Por otro lado, Fetracal ha extendido sus peticiones a la Junta de Castilla y León, al considerar insuficiente su respuesta actual, y le ha reclamado una mayor proactividad mediante una línea autonómica de ayudas directas para el sector.

La organización ha defendido que el transporte es vertebrador y esencial para fijar población y abastecer el medio rural, por lo que ha instado al Ejecutivo regional a implicarse activamente aportando liquidez directa al tejido empresarial.