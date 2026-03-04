Fetracal exige medidas por el conflicto en Oriente Medio y advierte de que la "viabilidad del sector" está comprometida

VALLADOLID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresas de Transporte de Mercancías por carretera de Castilla y León (Fetracal) ha mostrado su "profunda preocupación" por las "graves repercusiones" que el conflicto en Oriente Medio proyecta sobre el sector.

"La volatilidad de los mercados internacionales está ejerciendo una presión constante al alza en los precios del petróleo, comprometiendo la viabilidad de las empresas de transporte de mercancías por carretera de Castilla y León", detalla la federación a través de un comunicado.

De esta manera, Fetracal se adhiere a las demandas de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), organización nacional a la que pertenece. Como parte integrante de la confederación, reclama "medidas concretas, y previsoras, ante una crisis que amenaza la estabilidad de la cadena de suministro y como una forma de protección a las pymes y autónomos del sector".

Por ello, es obligatorio aplicar de inmediato la "cláusula de indexación del precio del combustible", que consiste, explica, en una revisión del precio del transporte por la variación del precio del gasóleo para garantizar la compensación del impacto del aumento del combustible en las empresas del sector.

Fetracal reclama la adopción de medidas concretas "que permitan compensar el impacto del aumento del precio del combustible y preservar la competitividad del tejido empresarial".

"Entre las fórmulas que se podrían estudiar se incluyen mecanismos temporales de compensación directa por incrementos excepcionales del gasóleo, así como medidas fiscales, financieras e incluso laborales que garanticen la liquidez y continuidad operativa de las empresas. Para esta Federación, la anticipación y coordinación entre sector público y privado serán determinantes para rebajar el impacto económico de esta crisis", detalla la información.

Fetracal muestra su disposición a colaborar con la Administración autonómica y con el resto de organizaciones empresariales "para diseñar respuestas eficaces que protejan un sector esencial para la economía castellano y leonesa".