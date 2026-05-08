La Fiesta de las Flores convertirá la ciudad de Burgos, del 15 al 17 de mayo, en un inmenso 'Jardín del Mundo'

Presentación de la Fiesta de las Flores. - AYTO BURGOS

BURGOS, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El casco histórico de Burgos volverá a convertirse en en un gran jardín efímero en una nueva edición de la Fiesta de las Flores, que este año se celebra mirando al planeta entero y bajo el 'Jardines del mundo', unos 70 floristas profesionales y 30 voluntarios -un centenar de personas que repiten año tras año- llegarán a la ciudad "para vestir calles y plazas con composiciones inspiradas en diferentes rincones del globo".

Así lo ha expuesto el concejal de Comercio, César Barriada, quien ha comparecido junto a la alcaldesa, Cristina Ayala, para presenta la edición trece, "o doce más uno" para los suspersticiones, como ha apuntado la primera edil de la ciudad.

Ayala ha explicado que será el próximo fin de semana, del 15 al 17 de mayo, cuando el mes de las flores haga honor a su nombre y Burgos vuelva a llenarse "de color, creatividad y vida" gracias a una edición que convertirá el casco histórico "en un gran jardín abierto en los jardines del mundo".

Asimismo, la alcaldesa ha recordado que no se trata de un evento organizado solo por el Ayuntamiento junto a Flojabur, sino que la propias asociación ha invitado a 70 profesionales a los que se suman los 30 voluntarios que siempre trabajan en esta fiesta.

Ayala también se ha referido al apoyo económico del Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Comercio, con una aportación de 140.000 euros para convertir el centro histórico en un gran escenario , al tiempo que ha aseverado que la Fiesta de las Flores "vuelve a reinventarse", ya que tras años concentrada en el Espolón, en esta edición se expande por todo el centro histórico "para sorprender al público con nuevos recorridos, nuevos escenarios florales".

La programación no se limita a las composiciones florales ya que habrá música en directo, e incluye al Club de Patinaje Artístico, el grupo musical 'Alfonso Ortiz', el musical 'Grease' por parte de La SAFA, el grupo de baile flamenco 'Filigrana' y el grupo 'Arrebol'.

Además, se impartirán dos talleres formativos que serán el sábado, a las 19 horas, con una masterclass 'Corona de Primavera' en el Paseo del Escolón, y otra masterclass el domingo 17 de mayo, con plantas en la terraza, en el Paseo del Espolón.

ORNAMENTACIÓN.

Como ha apuntado Cristina Ayala la fachada del Ayuntamiento se decorará con un diseño a cargo de la Escuela Andaluza de Arte Floral, mientras que la Plaza Mayor por los floristas de Burgos, que además preparan una acción especial aún por desvelar.

La fachada de la Diputación Provincial lucirá un montaje de la asociación de floristas de la provincia de Toledo, que se denomina Cereto, y la escalera de San Gil se llenará de color gracias a la Escuela El Barbar y en el Palacio de Capitanía intervendrá la asociación Cabeza con las Flores, y en el Arco de Santa María será Interflora.

El recorrido floral continuará por el Puente de Santa estará la empresa Formaflor; la Asociación Formaflor en el Paseo Espolón, en lo que es la zona arbolada estará la Unión Española de Formación de Arte Floral; en el Templo del Espolón la Asociación Española de Floristas AEPI; en la Escalera del Sarmental de la Catedral, la Escola Diseño Floral de Barcelona y en la plaza de San Fernando la Escuela Española de Artefloral.

Cristina Ayala ha agradecido el "fantástico" trebajo que lleva a cabo la Asociación Flojabur y ha invitado a todos los burgaleses y a todos los visitantes a disfrutar de esta fiesta y llevarse a casa no sólo una flor sino el recuerdo de una ciudad convertida en un gran 'Jardín del Mundo'.