El fin de año llega, para el PSOE de Valladolid, con "récord de quejas" y sin que Carnero vaya a cumplir "nada"

VALLADOLID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha hecho balance de la situación de la ciudad en este fin de año de 2025, un ejercicio que ha destacado que concluye con "récord histórico de quejas de los vecinos", mientras que augura que en 2026 el alcalde 'popular', Jesús Julio Carnero "tampoco va a cumplir nada de lo que prometió".

En un vídeo remitido a los medios de comunicación por el Grupo Municipal Socialista, Herrero repasa las causas del incremento de quejas ciudadanas que destaca la oposición en el Ayuntamiento. "Por la falta de limpieza, por el cálculo de la tasa de basuras, por la mala gestión de las obras, el tráfico, las multas...", ha señalado.

A juicio de Herrero, el alcalde Carnero, que también es senador, "está a la política nacional" y el Ayuntamiento "en manos de su alcalde B --en referencia al director de Coordinación de Políticas Públicas en el área de Alcaldía-- y de Vox".

También ha advertido de que "los fondos europeos se acaban" y asegura que el equipo de Gobierno formado por PP y Vox "se ha gastado todos los ahorros que heredaron", por lo que augura que en 2026 "Carnero tampoco va a cumplir nada de lo que prometió".

"Ni soterramiento, ni mini Bernabéu, ni Palacio de Congresos, ni Parador Nacional, ni Plan de Choque de Limpieza", ha relatado Pedro Herrero.

Además, ha criticado que en 2026 la ciudad "tendrá que afrontar las batallas judiciales que ha provocado su propio alcalde, contra la nueva estación de tren y contra la integración ferroviaria que ha paralizado", aunque en este último caso cabe recordar que por el momento lo que ha hecho el Ayuntamiento es autorizar acciones administrativas o judiciales ante la resolución del convenio para la integración por parte de Adif y Adif Alta Velocidad.

"Va a ser otro año perdido, lleno de propaganda, pero nosotros vamos a seguir trabajando con seriedad por el futuro de Valladolid a pesar de los vetos y de la censura", ha aseverado el edil socialista.