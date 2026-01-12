Finalizan las obras del albergue cafetería de Sahagún el Viejo y la pasarela peatonal de Paredes (Palencia)

Armisén y el resto de autoridades visitan el albergue -cafeterñua de Sahagún el Viejo, en la provincia de Palencia. - DIP PALENCIA

PALENCIA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conjunto histórico de Sahagún el Viejo o el Real de la localidad palentina de Paredes de Nava contará con un nuevo albergue y cafetería tras las obras de mejora que acaban de finalizar tras una inversión de 90.889 euros, de los cuales 48.000 euros se han destinado a la adecuación del edificio y 42.899 euros a la instalación fotovoltaica.

La presidenta de la Diputación de Palencia y del Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla, Ángeles Armisén, junto al gerente del Consorcio, José Manuel Frechilla, y el alcalde de Paredes, Luis Calderón, han visitado las obras de las nuevas instalaciones y también de la pasarela peatonal sobre el canal que también se ha ejecutado con una inversión de 50.454,27 euros.

El conjunto de Puente Sahagún El Viejo, también conocido como las Casas del Rey, se sitúa en el Ramal de Campos del Canal de Castilla, dentro del sitio histórico de Sahagún el Real. Está formado por el puente, la dársena, el antiguo almacén de granos, una vivienda con patio y la ermita de Sahagún el Real.

Para la puesta en uso de la vivienda como albergue turístico con cafetería, se han llevado a cabo dos actuaciones principales, la adecuación del edificio al nuevo uso y la instalación de un sistema fotovoltaico para el suministro de energía eléctrica para crear un edificio energéticamente autónomo.

Durante la visita, Ángeles Armisén ha destacado que la intervención en la vivienda se ha realizado siguiendo los criterios de las 'Cartas de Restauro', y se ha priorizado actuaciones "de mínimo impacto" que permitan reutilizar edificios ya rehabilitados.

Entre las actuaciones realizadas destacan el retejado del edificio; la reparación y mantenimiento de la madera y la carpintería; la reforma y redistribución de los aseos; la reparación de la pavimentación del patio; la restauración de los revestimientos exteriores; trabajos de pintura; la instalación de un termo eléctrico para agua caliente sanitaria; un sistema de calefacción mediante estufas de pellet con canalización de aire; y la colocación de luminarias LED y de emergencia.

El edificio comprende 239 metros cuadrados útiles, distribuidos en dos plantas y el conjunto se completa con un patio de 300 metros cuadrados.

PASARELA.

Por otro lado, en la nueva pasarela peatonal bajo el conocido como 'Puente del Deseo', se han destinado 50.454,27 euros para su adecuación y las obras han permitido recuperar la continuidad de los caminos de sirga, uno de los principales activos turísticos del Canal de Castilla.

Estos caminos, que suman 207 kilómetros, constituyen una vía peatonal y ciclista accesible para todos los públicos, tal y como ha recordado Ángeles Armisén, quien ha apuntado que con la nueva pasarela se elimina el desvío y el "peligroso" cruce de la carretera.

La solución adoptada ha sido la ejecución de una pasarela peatonal de 20 metros de longitud total distribuidos en tres subtramos.

La intervención se enmarca dentro de un conjunto de actuaciones impulsadas por el Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla con el objetivo de eliminar obstáculos en los caminos de sirga, mejorar la conexión entre ambas márgenes del Canal y facilitar el acceso a los principales recursos turísticos.

El conjunto de estas actuaciones suma un presupuesto de 653.876 euros y forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística del Canal de Castilla, cuyo presupuesto total asciende a dos millones de euros.