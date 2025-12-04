Fiscalía mantiene 4 años para madre e hija por extraer 34.000 euros de la cuenta de la abuela con demencia

Las dos acusadas, flanqueadas por su abogada, durante el juicio celebrado este jueves en la Audiencia de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Fiscalía de Valladolid ha mantenido su petición de cuatro años de prisión para I.S.G. y su hija, V.P.S, como autoras de un delito continuado de apropiación indebida sobre la madre de la primera y abuela de la segunda, al considerar acreditado que durante 2018 y 2021 se hicieron con un total de 34.100 euros extraídos de la cuenta de la víctima, sin consentimiento de la titular y quien por aquel entonces sufría problemas de deterioro cognitivo.

Dicha petición de condena incluye la correspondiente indemnización, mientras que la acusación particular--representa a los dos hermanos de la primera de las acusadas y tíos de la segunda--ha mantenido la suya, aunque ha sido excluida por el tribunal por falta de legitimidad activa, a petición de la acusadora pública y la defensa, a la hora de dirigir acción penal alguna frente a I.S.G, contra la que sólo puede ejercitar acciones civiles debido a que el artículo 103 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal así lo recoge en casos de disputa patrimonial entre hermanos, aunque dicha parte sí ha continuado en la causa como acusadora penal contra la hija, V.P.S, para la que ha pedido tres años y medio de cárcel.

Resuelta dicha cuestión, tanto la madre como la hija, que han respondido únicamente a preguntas de la fiscal del caso y su defensa, han reconocido la extracción de dinero de la cuenta de la anciana pero, como así han precisado, siempre con su consentimiento y conocimiento.

Así, I.S.G, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha asegurado que su madre, viuda desde 2009, comenzó a dar muestras de problemas cognitivos en 2019, indicios perceptibles cuando se le iba la mano con la sal en las comidas o utiliza especias incorrectas, de ahí que desde abril de ese año la acusada, que había dejado de trabajar en una tienda, comenzó a acudir a casa de la anciana todas las mañanas para ayudarla en distintos menesteres y para acompañarla a Unicaja para, siempre con la cartilla y en ventanilla, retirar distintas cantidades que su progenitora determinaba en todo momento y que eran utilizadas para costear sus gastos de comida, farmacia, peluquería, podólogo...etc.

La acusada ha puntualizado que en esa cuenta de la madre, de la que la anciana era titular y donde mes a mes ingresaba su pensión de 677,40 euros, figuraban como autorizados ella y sus otros dos hermanos, los mismos que se encuentran personados en el proceso como actores civiles contra I.S.G. y penales contra su hija, al tiempo que ha insistido en que todas las cantidades que extrajo desde 2020 en ventanilla cuentan con su firma porque ya para entonces su progenitora no era capaz debido al temblor de manos que tenía.

SIN FONDOS PARA INGRESAR A LA ANCIANA EN UNA RESIDENCIA

El descubrimiento de que la cuenta de la anciana había quedado esquilmada no se produjo hasta que, al agravarse su estado mental, fue necesario su ingreso en una residencia en abril de 2021. La situación derivó en un encuentro familiar con participación de madre e hija y los dos hermanos de la primera y tíos de la segunda en cuyo transcurso, según la grabación que ha sido reproducida en sala, la segunda de ambas acusadas llegó a reconocer que había realizado extracciones del cajero desde febrero de 2020, utilizando la cartilla y el PIN, por importe global de 4.500 euros.

La confesión se produjo tras una acalorada discusión entre las distintas partes que uno de los hermanos grabó sin conocimiento de las dos acusadas. "¡En un mes hay tres o cuatro extracciones por valor de 300, 400 y 3.000 euros, incluso muy superiores a lo que ingresa mi madre. Quien haya sido a robado a la abuela. Aquí faltan 37.200 euros. Mañana voy al cuartel de la Guardia Civil!", son algunas de las expresiones de los hermanos contenidas en la grabación.

Al respecto, la hija de la encausada ha reconocido que retiró 4.500 euros del cajero, sin que se lo llegara a contar a su madre, pero siempre con el beneplácito de la abuela para los gastos que ella precisaba y también como gratificaciones que recibía de la anciana por sus cuidados. "Mi abuela era para mi como mi madre. La visitaba con frecuencia, mi madre y yo éramos las únicas que la cuidaban. Mis tíos no se preocupaban de ella", ha recriminado la joven, quien ha llegado también a acusar a la mujer y la hija de uno de sus tíos, el más pequeño, de entrar en ocasiones en el dormitorio de la abuela para coger dinero.

Tal imputación ha llevado al letrado de la acusación particular a tomar la palabra para advertir al tribunal de que la acusada podría haber incurrido en un delito de calumnias, circunstancia que el tribunal ha acordado resolver en ejecución de sentencia.

Tras la declaración de madre e hija, los dos hermanos de la primera y tíos de la segunda han comparecido también ante el tribunal para atribuir a ambas la extracción injustificada de fondos de la cuenta bancaria de la anciana que, según sostienen, habrían hecho suyas para beneficio propio. De hecho, el mayor de los hermanos, que vivía con su madre, ya fallecida en 2023, ha apuntado que era él quien corría con la mayor parte de los gastos del hogar.

Al margen de la presente disputa penal, las dos partes están también enfrentadas judicialmente por el reparto de la herencia de la anciana.