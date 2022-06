Fiscalía mantiene su petición de un año de cárcel para la acusada de llevarse el 'frigo' de casa de su ex

VALLADOLID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fiscalía de Valladolid ha mantenido su petición de un año de prisión para la mujer acusada de haberse llevado en marzo de 2021 de casa de su exmarido varios electrodomésticos en el momento en que abandonó el domicilio conyugal en el que habían convivido con sus hijos, menores de edad.

El fiscal del caso, en su informe final antes de que el juicio quedara visto en la Audiencia de Valladolid, ha justificado el mantenimiento del delito de apropiación indebida--aparte de la pena de cárcel interesa que la acusada indemnice a su ex con 740 euros--en que de la prueba practicada se confirma que T.C.S. materializó la "posesión ilícita" de parte de los electrodomésticos y otros bienes que había en una vivienda sita en el barrio de Villa de Prado.

Sin embargo, la aludida, cuya letrada ha pedido un fallo absolutorio, porfía en que cuando abandonó el piso, casi dos meses más tarde de la fecha límite fijada para el desalojo, lo hizo mediante el uso de un camión de mudanzas en el que cargó únicamente un frigorífico y un lavavajillas, mientras que el microondas y el horno los tiró a la basura porque, según ella, estaban estropeados.

Ha negado que se llevara un lavabo y un mueble lavabo-espejo y unos colchones, pero sí ha puntualizado que también cargó en el camión un dormitorio completo que le habían regalado sus padres y tenía para ella un importante valor sentimental.

"ME LLEVÉ LO QUE ME PERTENECÍA"

"Todo está documentado. Me llevé lo que me pertenecía y se me había adjudicado", ha apuntado T.C.S, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha acusado a su ex de dedicarse a acosarla y perseguirla con este proceso penal acusándola de llevarse unos "electrodomésticos viejos" y ha explicado que si su versión de los hechos fue distinta en fase de instrucción, donde negó haberse llevado efecto alguno, es porque se encontraba "totalmente en shock".

Su exmarido ha explicado que en el convenio de modificación de medidas en el proceso de divorcio se acordó la custodia compartida de los hijos y también la compra de la vivienda y del mobiliario de la misma.

"Yo compraba todo, vivienda y muebles, por 100.000 euros", ha asegurado el exmarido, quien también ha explicado que tuvo que mandar un whattsapp de advertencia a la acusada después de que uno de los niños le contara que su madre había vendido un mueble de su dormitorio por Wallapop.