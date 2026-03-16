Fiscalía pide 2 años de cárcel para 'Quequé' por delito de acoso contra la presidenta de Abogados Cristianos

Archivo - El presentador de televisión Quequé posa en el photocall durante la celebración del 50º aniversario del programa 'Hora 25 de la cadena SER’. Foto de archivo - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fiscalía de Valladolid solicita una pena de dos años de prisión para el presentador y humorista Héctor de Miguel Martín, 'Quequé', por un presunto delito de coacciones (acoso) sobre la presidenta de la Asociación Abogados Cristianos, Polonia Castellanos.

Según recoge el auto de apertura de juicio oral dictado por el Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid, la acusación pública ha reclamado asimismo la inhabilitación especial del acusado para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de su empleo o profesión durante el tiempo de la condena y, en concepto de responsabilidad civil, la obligación de indemnizar a la querellabnte en la cantidad de 6.000 euros por los perjuicios y el daño moral ocasionados. En el escrito de acusación, recogido por Europa Press, figura como responsable civil de estos hechos a la entidad Cadena SER, empresa para la cual trabaja el comunicador.

Por su parte, la acusación particular, ejercida por la propia Polonia Castellanos, ha elevado la petición de condena a cuatro años de prisión por dos delitos diferentes. En concreto, ha solicitado dos años por un delito de incitación al odio y otros dos años por el delito de acoso, además de una multa de 24 meses y una indemnización de 12.000 euros en favor de la víctima.

FIANZA DE 8.000 EUROS

El magistrado instructor ha decretado la apertura del juicio oral tras constatar la existencia de indicios de criminalidad contra el investigado por los hechos denunciados. El auto ha requerido al acusado y a la entidad responsable civil para que presten una fianza de 8.000 euros en el plazo de un día hábil con el objetivo de asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias.

La resolución judicial ha designado al Tribunal de Instancia Sección Penal de Valladolid como el órgano competente para el conocimiento y fallo de la causa. El procedimiento tiene su origen en las diligencias previas abiertas tras la denuncia interpuesta por la representación legal de la afectada contra Héctor de Miguel y la Sociedad Española de Radiodifusión.

La decisión de seguir procedimiento contra el humorista se produce meses después de que éste declarara por videoconferencia, como investigado, desde los juzgados de Madrid para responder únicamente a preguntas de la jueza instructora y de su representación legal.

"Ha quedado demostrado que es muy valiente para incitar a las masas pero luego en el cara a cara es bastante cobarde", afeó entonces públicamente Castellanos, quien insiste en el daño causado por 'Quequé' por incitar a sus seguidores a insultarla por teléfono después de que ésta anunciara una querella contra él por haber hecho apología en favor de dinamitar el Valle de los Caídos y apedrear a los sacerdotes por pederastia, lo que se tradujo en más de 1.200 llamadas que el teléfono de la asociación recibió en un mismo día y que, como así denunció entonces, afectaron de un modo "totalmente insostenible" a su vida y le hicieron temer por su vida y la de sus hijas.

Para Castellanos, el comportamiento del humorista no tiene justificación en una época en la que "todo el mundo dice que hay que proteger y salvaguardar la integridad y el honor de las mujeres", de ahí que, insiste, no se puede tolerar que una persona, amparándose en el humor, acose de forme pública y reiterada a una mujer, sobre todo teniendo en cuenta la doctrina jurisprudencial reciente y tras la creación por parte del Gobierno de un Ministerio de Igualdad.