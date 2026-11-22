Archivo - Coche de la Policía Municipal de Valladolid. Foto de archivo. - POLICÍA MUNICIPAL DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Valladolid solicita una pena de tres años de prisión para un conductor, identificado como J.F.F.G, que se sentará en el banquillo en febrero de 2027 en un juzgado de lo penal acusado de un delito de homicidio por imprudencia grave tras atropellar mortalmente en enero de 2024 a una mujer de 72 años, madre de cinco hijos.

Según el escrito de calificación provisional del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron sobre las 08.06 horas del 10 de enero de 2024 cuando el acusado, sin antecedentes penales, conducía un turismo Renault Scenic por la calle Carraca de la capital vallisoletana en dirección a la avenida de Soria.

El hombre procedía del Hospital Río Hortega, donde había estado trabajando toda la noche, y al comprobar que el semáforo de dicho cruce estaba en fase roja, en lugar de detenerse y esperar, giró a la derecha, circuló por la zona comercial y atravesó dos aceras para acceder a la vía de servicio de la avenida de Soria a una velocidad no adecuada y sin detenerse en ningún momento.

FALTA DE ATENCIÓN POR SUEÑO

Como consecuencia de esta maniobra y de la falta de atención motivada por sueño, el procesado no advirtió de que por la acera de la citada avenida, en dirección a La Cistérniga (Valladolid), caminaba la víctima, a la que atropelló y ocasionó un shock traumático que le provocó la muerte.

Por tales hechos, además de la pena de tres años de cárcel, la acusación pública pide la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo de tres años y, en concepto de responsabilidad civil, interesa que el acusado y la aseguradora Occidente GCO S.A.U. de Seguros y Reaseguros, como responsable civil directa, indemnicen al marido de la fallecida con un total de 139.397,52 euros por perjuicio personal básico, daño emergente y gastos de funeral.

Asimismo, ha pedido indemnizaciones de 25.203,91 euros para cada uno de los cuatro hijos varones de la víctima y de 26.103,91 euros para su hija, quien precisó tratamiento de terapia psicológica tras sufrir una ansiedad reactiva secundaria por el fallecimiento de su madre.

El escrito de acusación también incluye indemnizaciones por perjuicio personal básico y daño emergente para las cuatro hermanas de la mujer fallecida, con cuantías de 19.026,48 euros para tres de ellas y de 18.951,48 euros para la cuarta.

Para la vista oral, el fiscal ha propuesto el interrogatorio del acusado, la declaración de seis agentes de la Policía Nacional y la Policía Municipal, dos testigos, tres pruebas periciales--entre ellas la del médico forense--y el visionado de las grabaciones de las cámaras de tráfico y de un establecimiento comercial.