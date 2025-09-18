'La fluidez del caos' de Juan Rafael abre la temporada expositiva en el Campus de Ponferrada de la ULE

El artista leonés Juan Rafael (centro), con la vicerrectora de la ULE Pilar Marqués (derecha) y el director del área de Cultura de la ULE, Iván Rega (izquierda) en la inauguración de la exposición 'La fluidez del caos'. - ULE

LEÓN 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El artista leonés Juan Rafael abre la temporada expositiva en el Campus de Ponferrada de la Universidad de León (ULE) con la muestra 'La fluidez del caos', que incluye 46 obras abstractas y de gran formato que podrán visitarse hasta el próximo día 24 de octubre.

La vicerrectora Pilar Marqués y el director del área de Cultura de la ULE, Iván Rega, han acompañado este jueves a Juan Rafael en la inauguración de la exposición, que busca la luz y la fuerza del color en la transparencia nutriéndose del comportamiento natural de los materiales pictóricos.

En esta ocasión, una pequeña serie de obras llamadas "poema-cuadro" acompañan también a la obra habitual de Juan Rafael, con poemas cedidos generosamente por algunos amigos y amigas poetas como Víctor M. Díez, Ildefonso Rodríguez, Felipe Zapico, Eloísa Otero, Aldo Z. Sanz, Silvia Abad Motoliú, Miguel Casado, Olvido García Valdés, Tomás Sánchez Santiago, Juan Carlos Valle 'Karlotti'. Así, se pone de relieve cómo la poesía ha acompañado de manera constante la formación de su universo creativo.

La mayor parte del trabajo expuesto corresponde a los últimos dos años, aunque también se han incluido, a modo de muestra, piezas del periodo final de la pandemia (2021) y comienzo de la guerra en Ucrania (2022), con la intención de hacer ver que los artistas no son ajenos a la situación social o a la actualidad.

De esta manera, las obras de la exposición fueron creadas en un periodo de tiempo "convulso, lleno de contradicciones, regresiones y cuestionamientos de todo lo aprendido".

EL AUTOR.

Juan Rafael Álvarez estudió Bellas Artes en la Universidad de Salamanca y forma parte de la generación de artistas que eclosionó en León a principios de los 90.

Entre sus grandes exposiciones individuales destacan 'Huellas de escritura' (Sala Lucio Muñoz. Delegación territorial de la Junta de Castilla y León. León, 1997), 'Pinturas' (La Fábrica-Arte Contemporáneo. Abarca de Campos, Palencia, 1998), 'Pinturas' (Galería La Casa del Siglo XV. Segovia, 1999), o 'Naturaleza plástica' (El Albéitar. Universidad de León, 2007).

Tanto Marqués como Rega se han congratulado de que un artista tan vinculado a la Universidad de León dé la bienvenida a una temporada que se inicia con "enormes expectativas".