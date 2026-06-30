Foacal acogerá en julio una residencia internacional en Valladolid sobre los oficios que dan vida a mascaradas europeas

VALLADOLID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (Foacal) acogerá del 6 al 10 de julio en el Centro Regional de Artesanía de Castilla y León (Cearcal) una residencia internacional del proyecto europeo 'MASKS - Unveiling the Arts and Works Behind the Masks', una iniciativa Erasmus+ que trabaja sobre la cultura de la máscara desde su raíz material: los oficios, las técnicas, los talleres y las comunidades que la mantienen viva.

La actividad forma parte de la fase final del proyecto y reunirá en Valladolid a 16 estudiantes de Rumanía, Portugal y Castilla y León y participarán seis estudiantes de la Universidad de Bucarest (Unibuc), cuatro estudiantes portugueses enviados por el Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património (Cearte) y seis estudiantes vinculados a Valladolid, procedentes de la Universidad de Valladolid (UVA) y de Cearcal.

Durante varios días, Cearcal será un espacio de trabajo compartido donde la máscara dejará de entenderse solo como imagen festiva o pieza de exposición para abordarse como resultado de un conocimiento complejo.

Detrás de cada máscara hay materiales, herramientas, gestos aprendidos, memoria oral, destreza manual y una relación directa con el territorio.

Esa es, precisamente, una de las claves del proyecto: mirar la máscara no como un objeto aislado, sino como la expresión visible de una cadena de saberes artesanales.

La residencia de Valladolid estará centrada en la formación práctica en talla, carpintería y fibras vegetales, técnicas presentes en distintos procesos de creación asociados a las mascaradas y a sus elementos rituales.

El programa incluye también una salida a Zamora para visitar talleres artesanos y espacios culturales de la ciudad, así como una visita guiada al Museo Etnográfico de Castilla y León, que acoge la exposición temporal 'Máscaras. Símbolos de identidad'.

Foacal participa en MASKS como socia del consorcio europeo a través de Cearcal, el Centro Regional de Artesanía de Castilla y León.

Su aportación se sitúa en un terreno especialmente relevante para el proyecto: la formación artesanal, la transmisión de oficios y la actualización de técnicas tradicionales en diálogo con nuevas herramientas de diseño, producción y comunicación.