Formación profesional en Castilla y León: nuevos ciclos y plazos para el curso 2025-2026

VALLADOLID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ofertará 51 nuevas titulaciones de Formación Profesional (FP) para el próximo curso con el objetivo de facilitar a los jóvenes de la Comunidad una itinerario de "éxito" y "oportunidades".

La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha presentado este lunes, 19 de mayo, en el IES Ramón y Cajal de Valladolid, la oferta de FP para el curso 2025-2026, en el que se implantarán estos nuevos ciclos que se sumarán a los 178 ya existentes, con los que se ha conseguido elevar a 48.000 los alumnos que cursan FP en la actualidad.

De las 51 nuevas titulaciones de FP, 20 son ciclos formativos de Grado Superior, 23 de Grado Medio y ocho de Grado Básico, a los que se suman, por otro lado, 16 cursos de especialización y nueve enseñanzas de Régimen Especial. De ellos, 24 se impartirán en centros ubicados en el medio rural.

En concreto, entre las nuevas especialidades de Grado Superior, destacan títulos como Automatización y robótica industrial o Educación y control ambiental, mientras en Grado Medio, resaltan títulos como Instalaciones frigoríficas y de climatización, Seguridad, Instalaciones de producción de calor, Soldadura y calderería.

Asimismo, en Grado Básico, los alumnos podrán hacerlo en Peluquería y Estética, Agro-jardinería y composiciones florales, Actividades domésticas y limpieza de edificios o Servicios administrativos, etc.

Entre los cursos de especialización que se implantan, se encuentran Inspección técnica y peritación de siniestros en vehículos, Inteligencia Artificial y Big Data, Desarrollo de aplicaciones en lenguaje Python o Restauración, reparación y mantenimiento de vehículos históricos y clásicos --título propio de Castilla y León--.

En el caso de las enseñanzas de Régimen Especial, se comenzarán a impartir en los respectivos conservatorios de Burgos, Segovia y Valladolid las especialidades de Guitarra eléctrica y Bajo eléctrico. Además, se desarrollarán los ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño de Gráfica Interactiva en León y de Animación en Zamora. Finalmente, en enseñanzas de idiomas, destaca la implantación del nivel C2 de Alemán en la EOI de Valladolid.

En este sentido, Lucas ha subrayado que la Junta quiere seguir ofertando está formación que supone "oportunidades de empleo" en la Comunidad, pues el 87 por ciento de los titulados en FP encuentran un puesto de trabajo al año siguiente de terminar estos ciclos y la colocación se produce en un 86 por ciento de los casos en Castilla y León.

"Es una enseñanza que aumenta la empleabilidad, una empleabilidad rápida, inmediata, es una formación que cualifica, genera empleo y da unas oportunidades al territorio y al tejido empresarial", ha apostillado la consejera, para agradecer a las empresas colaboradoras la oportunidad que ofrecen para que los alumnos realicen sus prácticas y así permiten que la FP crezca en la Comunidad.

El período de matrícula para la oferta de FP comenzará el próximo 10 de junio y finalizará el 7 de julio, ha recordado Lucas, para destacar que los alumnos que más demandan las empresas son los que cursan formaciones de las ramas de Hostelería y Turismo, Electrónica o Construcción, mientras los estudiantes se decantan por la rama Sanitaria, Electromecánica o Informática.

Por otro lado, cuestionada por precupaciones de sindicatos sobre problemas para cubrir las plazas de prácticas en ramas como la Sanitaria, la consejera ha enviado un mensaje de "tranquilidad" a los alumnos.

"Ya manifestamos desde la Junta, y fue una posición común de todas las comunidades autónomas, que plantear las prácticas en el primer curso iba a tener problemas y dificultades a la hora de aceptar esas prácticas por parte del tejido empresarial", ha señalado la titular de Educación en relación con la nueva Ley de FP que obliga a que las prácticas se realicen ya desde el primer año.

En este sentido, ha precisado que, "en previsión de que podía haber dificultades", la Junta ya modificó la norma para que "en aquellas circunstancias en las que no se pudiera hacer prácticas porque no hubiera oferta, en el primer año se acumularán al segundo año". "A ningún alumno que esté ahora estudiando le va a faltar la titulación por las fases de prácticas, porque la norma autonómica ya prevé que si no se pueden hacer las prácticas en el primer año, se acumularán esas 500 horas al segundo curso", ha aclarado.

PERIODO DE ADMISIÓN PARA FP

La solicitud de ciclos formativos y cursos de especialización de FP se podrá presentar del 10 de junio al 7 de julio, es única y se presenta en el centro educativo elegido en primera opción, aunque en la misma se pueden incluir hasta siete ciclos formativos o cinco cursos de especialización en diferentes centros y provincias.

La solicitud se puede presentar de forma presencial o de forma electrónica a través de la aplicación web específica para ello, disponible en el Portal de Educación y la sede electrónica. El 18 de julio se publicará la adjudicación de plazas y tendrán hasta el 23 del mismo mes para formalizar la matrícula.

Además, las solicitudes presentadas fuera de estas fechas serán atendidas una vez finalizado el proceso de admisión, a partir del día 9 de septiembre.