El Foro de Bioeconomía de CyL consolidará a Soria como referente en innovación y desarrollo ligado a recursos naturales

Serrano (i), De Gregorio, Sabín y Borén presentan el III Foro de Bioeconomía de Castilla y León en Soria. - EUROPA PRESS

SORIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El III Foro de Bioeconomía de Castilla y León, que se celebrará en Soria los días 9 y 10 de octubre en el Espacio Santa Clara, situará a la provincia en el mapa como "referente en innovación, sostenibilidad y desarrollo territorial ligado a los recursos naturales".

La delegada territorial de la en Soria, Yolanda de Gregorio; el presidente de la Diputación Provincial de Soria, Benito Serrano; el director ejecutivo de la Fundación Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León (Cesefor), Pablo Sabín; y la directora territorial del ICECYL en Soria, Lola Borén, han presentado este encuentro.

El evento se configura como "cita clave" para empresas, administraciones, centros tecnológicos y entidades del sector, con un programa que combina sesiones plenarias estratégicas, paneles técnicos, espacios de interacción y demostraciones prácticas en el territorio.

En su intervención, Yolanda de Gregorio ha recordado el "éxito" de las dos ediciones anteriores, que llegaron a movilizar en torno a 200 personas del territorio nacional e internacional. "Este evento reafirma la importancia de un sector que se ha consolidado como soporte estratégico para el desarrollo económico, social y ambiental de la provincia", ha puntualizado.

La delegada ha subrayado que las inversiones en bioeconomía circular representan hoy una de las palancas "más eficaces para impulsar la innovación, generar empleo de calidad y fijar población en el medio rural. "Contribuyen de manera decisiva a la consecución de los objetivos de un modelo de sostenibilidad que busca el equilibrio entre el crecimiento económico y la protección del medio ambiente", ha añadido.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Por su parte, el presidente de la Diputación y de la Fundación Cesefor, Benito Serrano, ha destacado "especialmente proyectos estratégicos, como Construyendo Maderaula".

"Proyectos que representan la modernización y reconversión necesaria del sector maderero en Soria, anticipando un futuro industrial basado en tecnologías avanzadas y nuevos modelos de negocio en construcción con madera", ha añadido Serrano.

Esta iniciativa, financiada en su mayor parte por la Diputación Provincial de Soria con respaldo de Fondos Europeos, e impulsada desde Cesefor, posiciona a la Fundación como un Centro Tecnológico de "referencia", con un equipo que supera ya los 120 profesionales.

"Es un verdadero motor de innovación, transferencia tecnológica y desarrollo local, cumpliéndose el objetivo que se marcó con su creación la institución provincial", ha recalcado el presidente de la Diputación de Soria.

El hilo conductor del foro es la Iniciativa Emblemática de Bioeconomía de Castilla y León (IEB), dentro de la RIS3 regional, que articula el trabajo en torno a tres grandes retos.

El primero de ellos es la innovación y sostenibilidad en la cadena de valor agroalimentaria de Castilla y León: movilizar financiación público-privada para el desarrollo de modelos de negocio sostenibles para potenciar la competitividad del sector.

El segundo la descarbonización y competitividad de la cadena forestal y de la madera: optimizar el uso en cascada de la madera, aumentar el stock de carbono y mejorar la posición de los bioproductos forestales en mercados globales.

El tercero, el posicionamiento estratégico de la bioenergía: impulsar la producción de biogás, biometano y combustibles avanzados, consolidando a Castilla y León como líder en transición energética limpia.

LABORATORIO

El foro "refuerza" la imagen de Castilla y León, y en particular de Soria, como "laboratorio vivo de la bioeconomía y la posiciona como territorio clave para la atracción de proyectos, inversiones y talento en el ámbito de la economía verde y circular".

El director de Cesefor, Pablo Sabín, ha apostado por la bioeconomía como "motor de desarrollo necesario" para poner valorar los recursos naturales "de una manera sostenible". "Como tantas veces hemos señalado desde Cesefor, sirve para evidenciar que el 'Modelo Soria', al que tantas veces nos hemos referido, es una realidad y funciona", ha añadido.

Así, se ha referido a ese 'Modelo Soria' que deja patente que "es posible el equilibrio entre gestión y conservación de los montes, solo si sociedad, empresas y administraciones están implicados en ello".

"El programa de este foro ofrece una visión amplia de todo lo que ya se está haciendo en Castilla y León, de todas las iniciativas empresariales innovadoras, rentables y sostenibles, que se llevan a cabo íntimamente ligadas a los entornos naturales que, sobra decir, están asentadas en medio rural", ha explicado Sabín.