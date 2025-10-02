ForoBurgos reúne a 400 personas y apuesta por un "liderazgo humanista" que sitúa a la persona en el centro de la empresa

El gerente de Fundación Caja de Burgos, Rafael Barbero; la psicóloga Laura Rojas Marcos; el presidente de Fundación Caja de Burgos, Ginés Clemente, y el economista Daniel Lacalle. - EUROPA PRESS

BURGOS 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XVII edición de ForoBurgos ha reunido este jueves a 400 profesionales del ámbito empresarial en una jornada formativa en la que se ha defendido que la gestión empresarial actual debe ser "humanista" y situar "a la persona en el centro".

El encuentro, organizado por la Fundación Caja de Burgos bajo el lema 'Liderazgo consciente: mente y negocio en tiempos de transformación', ha puesto el foco en la salud mental en las organizaciones, la coyuntura económica global y el papel de los líderes en la sostenibilidad y el rendimiento de sus compañías.

En este marco, el director general de la Fundación Caja de Burgos, Rafael Barbero, ha señalado que los líderes deben ser "conscientes de sí mismos y de sus capacidades" para garantizar "la sostenibilidad de las empresas a largo plazo".

La psicóloga experta en liderazgo y bienestar Laura Rojas Marcos ha intervenido con la ponencia 'Cuidar la mente para cuidar del negocio', en la que ha subrayado la importancia de proteger la salud mental en los entornos profesionales y ha aportado "herramientas prácticas" para gestionar el estrés.

Asimismo, Rojas ha indicado que estas pautas ayudan a prevenir enfermedades y trastornos, además de permitir "acompañar a todo el capital humano que al fin y al cabo construye la sociedad".

Por su parte, el presidente ejecutivo de Aciturri y de la Fundación Caja de Burgos, Ginés Clemente, ha participado con la conferencia 'Liderazgo humano en tiempos de incertidumbre'. En ella ha defendido el cuidado de los equipos en entornos industriales, la diversidad y la inclusión, así como la necesidad de un liderazgo ético y una innovación que refuerce la competitividad.

Por último, el economista Daniel Lacalle ha analizado en su intervención 'Claves económicas para navegar la incertidumbre' las tendencias globales y sus implicaciones para las empresas.