Franz Weber advierte del "peligro social" de los encierros tras la cogida a un octogenario en Mayorga (Valladolid)

El hombre se encontraba en una huerta cuando fue embestido por un toro que se había fugado del recorrido del encierro

VALLADOLID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Franz Weber ha advertido del "peligro social" que suponen los encierros después de que en menos de un mes en la provincia de Valladolid hayan tenido lugar tres incidentes graves durante la realización de estos eventos taurinos, el último, la cogida a un octogenario mientras realizaba tareas agrícolas domésticas en su propiedad de Mayorga.

Los animalistas han criticado, en un comunicado recogido por Europa Press, la "pasividad" de la Junta y su "necesaria complicidad" con actividades que "vulneran claramente" la integridad de la ciudadanía.

En este sentido, la fundación ha señalado como "corresponsables" al Ayuntamiento de Mayorga y a la propia Administración autonómica y ha recordado que las instituciones públicas "bien actúan como promotoras, bien como responsables últimas de la seguridad pública y por tanto este tipo de situaciones deben ser denunciadas por los afectados. Riesgos para adultos, peligro vital para menores".

Los naturalistas también han apuntado que este riesgo incluye a personas menores de edad, que pueden visualizar cogidas, heridas o el sufrimiento de personas involucradas en los encierros, e incluso ser ellos y ellas mismas los afectados por la fuga de reses.