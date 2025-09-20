Herido un octogenario al ser embestido por un toro en Mayorga (Valladolid)

VALLADOLID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 82 años ha resultado herido al haber sido embestido por un toro que se había escapado de un encierro que se celebraba por el campo en la localidad vallisoletana de Mayorga, según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido sobre las 17.19 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba del accidente y solicitba asistencia para el hombre, que estaba en su huerto cuando fue embestido por el toro y en esos momentos era atendido en el centro de salud.

La sala del 112 ha informado del suceso a la Guardia Civil (COS) de Valladolid y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado una ambulancia soporte vital básico a petición del médico del centro de salud. Finalmente, el hombre ha sido trasladado en ambulancia soporte vital básico al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.