Franz Weber critica que menores presenciaran la cornada mortal de Ciudad Rodrigo (Salamanca)

SALAMANCA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Franz Weber ha criticado la presencia de menores durante los eventos taurinos del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo, lo que ha provocado que pudieran presenciar la cornada mortal a un hombre de 65 años durante la capea nocturna.

Los naturalistas han recordado que los eventos taurinos de los carnavales no establecen actuaciones específicas para prevenir la presencia de personas menores de edad y estos acceden junto a sus familias, o incluso adolescentes en grupo, por lo que pueden exponerse no solo a la violencia que se ejerce sobre animales, también sobre personas.

La fundación, con estatus consultivo en el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, ha recordado que apenas dos semanas antes el organismo de especialistas en derechos de la infancia y adolescencia solicitó a España medidas legislativas para vetar la presencia de menores en cualquier actividad taurina.

Así, los promotores de capeas y encierros en Ciudad Rodrigo integran a niños y adolescentes en una actividad donde se produce "violencia explícita hacia animales y posibilidad de sufrimiento humano, con cogidas o lesiones", ha señalado la fundación a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Por todo ello, Franz Weber ha pedido a las administraciones públicas implicadas trabajar por la protección de la infancia y la adolescencia, motivo por el que ha instado a la retirada de cualquier tipo de publicidad o promoción que busque fomentar su acceso a actividades lesivas para su desarrollo social, moral, intelectual o psíquico.