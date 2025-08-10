Frías (Burgos) consolida su fin de semana medieval, que celebra su XXIII edición con éxito de público y actividades - EUROPA PRESS

FRÍAS (BURGOS), 10 (EUROPA PRESS)

Frías (Burgos) consolida este primer fin de semana de agosto su fin de semana medieval, que este año celebra su vigésimo tercera edición con éxito de público y actividades, como los puestos de venta ambulante y las dos representaciones teatrales llevadas a cabo por vecinos en la explanada del castillo.

Ambos eventos se llevan a cabo desde 2002, cuando la localidad burgalesa, que tiene categoría de ciudad, celebró el octavo centenario de la concesión de fuero. "Llevamos 23 años aprovechando las posibilidades de este entorno medieval, de sus calles y de su castillo para trasladar a todos los vecinos y visitantes a la Edad Media", aseguran desde la Asociación Frías Medieval.

Su presidente, Miguel Gómez, ha explicado que 'De templarios y brujas', la obra que han llevado a cabo las noches del viernes y sábado una veintena de vecinos y veraneantes, pretende contar "en tono jocoso" historias "que pudieron pasar hace más de 500 años".

Además del teatro y el mercado medieval, durante este sábado y domingo se han llevado a cabo actividades para menores, titiriteros y música ambiente. Miguel Carrasco, coordinador de La Fragua de Vulcano, que organiza este tipo de eventos, ha declarado que el municipio burgalés ofrece "un escenario natural inigualable" para la celebración de este tipo de eventos.