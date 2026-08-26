El fuego de Fermoselle (Zamora) calcinó 10.751 hectáreas, según los datos estimados por la Junta

Tierra quemada por un incendio forestal, a 31 de julio de 2026, en Fornillos de Fermoselle, Zamora. - Paloma V. Escarpa - Europa Press

ZAMORA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio que se declaró en Fermoselle (Zamora) el pasado 29 de julio calcinó un total de 10.751 hectáreas, 4.493 de ellas arboladas, según los datos de superficie afectada estimada que ha publicado la Junta de Castilla y León en el último parte de extinción de incendios forestales.

Con estos datos, recogidos por Europa Press, se confirma que el fuego de Fermoselle ha sido el segundo más extenso de los grandes incendios forestales sufridos en la comunidad este verano, sólo por detrás del de Burgohondo (Ávila), donde ardieron cerca de 38.000 hectáreas según las primeras estimaciones de la Junta.

En Fermoselle las llamas se originaron por causas que aún se desconocen el pasado 29 de julio en torno a las 13.05 horas y se declaró el índice de gravedad 1, que pocas horas después incrementó a 2 debido a que el fuego y el humo obligaron a desalojar a varios municipios. La cifra de localidades evacuadas alcanzó las 12, con un total de 950 personas afectadas. Además, se confinó el municipio de Fermoselle.

El día 1 de agosto la situación ya había mejorado y se rebajó a IGR-1, antes de darse por estabilizado el incendio el día 3, y controlado el 6 de agosto. Hasta el pasado día 19 no se ha considerado extinguido el incendio.

Ya este martes se han aportado los datos de perimetración estimada, con un total de 10.751 hectáreas calcinadas, que incluyen 4.493 de superficie arbolada; 3.390 de matorral; 2.437,00 agrícolas; 271 hectáreas consideradas como 'otras' y 160 de pastos.