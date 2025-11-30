La fuente de la Puerta de Zamora de Salamanca se ilumina este lunes de rojo por el Día de Respuesta al VIH-Sida

SALAMANCA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ilumina de color rojo este lunes, 1 de diciembre, la fuente de la Puerta de Zamora con motivo del Día Mundial de respuesta al VIH-Sida.

Además, en los paneles luminosos repartidos por la ciudad se difundirán mensajes de concienciación, según ha informado el Consistorio salmantino en un comunicado recogido por Europa Press.

Esta iniciativa, a petición del Comité Antisida de Salamanca, se enmarca en el compromiso que mantiene el Ayuntamiento de apoyar a los grupos de ayuda mutua en su labor de promoción de la salud y la calidad de vida de las personas afectadas y de sus familias.