La fuente de la Puerta de Zamora de Salamanca se iluminará de naranja y azul por el Día de la Parálisis Cerebral

SALAMANCA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La fuente de la Puerta de Zamora de Salamanca se iluminará este lunes, 6 de octubre, de los colores naranja y azul con motivo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral.

Al igual que en ocasiones anteriores, esta iniciativa se ha realizado a petición de la Asociación de Padres de Personas con Parálisis Cerebral y Encelopatías Afines de Salamanca (Aspace).

El gesto se enmarca en el compromiso del Ayuntamiento de Salamanca de apoyar a los grupos de ayuda mutua en su labor de promoción de la salud y de la calidad de vida, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

A mayores, los paneles luminosos repartidos por la ciudad ofrecerán mensajes de concienciación social con el lema '#YaToca'.