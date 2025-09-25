Fuentepelayo (Segovia) recupera los festejos taurinos en honor a San Miguel, patrón de la villa . - SOTOVERDE TRADICIÓN S.L

FUENTEPELAYO (SEGOVIA), 25 (EUROPA PRESS)

Fuentepelayo (Segovia) volverá a vivir con intensidad sus fiestas en honor a San Miguel, patrón de la villa, recuperando este año los tradicionales festejos taurinos que marcaron durante décadas esta celebración, según informan fuentes de la organización.

Tras el traslado de las fiestas patronales de San Miguel--se celebraban el último fin de semana de septiembre--al tercer fin de semana de agosto en honor a Nuestra Señora de la Asunción, muchas de las actividades vinculadas a la festividad de San Miguel quedaron en el olvido.

Sin embargo, en los últimos años, gracias al impulso de asociaciones locales se ha logrado recuperar un gran número de actos que han devuelto a esta festividad un lugar destacado en el calendario festivo de la provincia. El próximo 27 de septiembre, a las 17.30 horas, Fuentepelayo celebrará un festejo taurino con la suelta de un toro de la ganadería Santa Emilia y una vaca de la prestigiosa ganadería Torrestrella, un espectáculo que promete reunir a vecinos y visitantes para disfrutar de una tarde de tradición y emoción.

La organización de este evento es posible gracias al esfuerzo conjunto del Ayuntamiento de Fuentepelayo, la empresa SotoVerde Tradición S.L. y la Asociación Taurina Ecuestre, que este año ha retomado su actividad con diferentes eventos que enriquecen la vida cultural y festiva de la localidad.

Además, durante todo el fin de semana se celebrará un variado programa de actividades que incluye charangas, conciertos, comidas populares y mucho más, de la mano de la Asociación de San Miguel, contribuyendo a que la villa vuelva a vivir intensamente la festividad de su patrón.

Con esta programación, Fuentepelayo reafirma su apuesta por mantener vivas sus tradiciones y ofrecer a vecinos y visitantes una experiencia festiva única.