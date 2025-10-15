La Fundación Anclaje prevé proyectos de inversión por 8,92 millones

VALLADOLID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2026 prevé proyectos de inversión por valor de 8,92 millones para la Fundación Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo.

Según consta en la memoria del contenido del presupuesto para el año 2026, la aportación para la financiación global de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo de Castilla y León se mantiene en el mismo importe que el año anterior, 812.849 euros.

En este sentido, se destinará 6,5 millones a la gestión de la convocatoria de subvenciones dirigidas a financiar el programa de formación a la carta en empresas con carácter dual (Forcarem); mientras que los 2,06 restantes irán a Anclaje Empresarial, de los que casi 600.000 euros irán a programas territoriales de empleo; 553.363 euros para colaboración y apoyo en otros planes sociales y económicos o 439.123 euros para actuaciones contempladas en el Plan de Transición Justa.

Estos fondos están consignados en los presupuestos del Servicio Público de Empleo de Castilla y León en los términos contendidos en el Real Decreto de 31 de marzo sobre ampliación de los medios económicos adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad en materia de gestión de la formación profesional ocupacional.

Esa ampliación incluye los créditos relativos a los medios adscritos a la Fundación Tripartita en Castilla León cuyos derechos y obligaciones se subrogarán "a partir de la efectividad de este acuerdo y mediante la suscripción del correspondiente convenio en la Fundación Autonómica para la Formación en el Empleo de Castilla y León".

El resto de los ingresos para la Fundación Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo son 128.076 euros aportados por el Instituto para la competitividad Empresarial de Castilla y León ICE para la realización de acciones concretas y posibles líneas de ayuda, dirigidas a pymes y micropymes, para la implantación de los estándares de Responsabilidad Social Empresarial.

Otros 3.178.317 euros son una aportación del Ecyl que viene motivado por el Fondo de Transición Justa 2021-2027 que focaliza sus actuaciones hacia retos y territorios concretos, a nivel de provincia o inferior, entre estos, la provincia de León y de Palencia.

En el proyecto de capacitación, reciclaje, empleabilidad y emprendimiento para trabajar con desempleados, ocupados y emprendedores se contemplan 6,80 millones de euros para todo el periodo de programación del Fondo de Transición Justa, de los que 3,59 millones corresponden a León y 3,21 millones a Palencia. De ellos, 506.924 euros son para la anualidad 2024, 233.548 euros para la provincia de León y 273.376 euros para la de Palencia.