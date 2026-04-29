Fundación Ávila y Ceder Valle del Tiétar promueven la divulgación científica en el medio rural con un planetario móvil

ÁVILA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ávila y el Grupo de Acción Local Centro de Desarrollo Rural (Ceder) Valle del Tiétar promueve la divulgación científica en el medio rural con un planetario móvil en el que se realizarán talleres y experiencias inmersivas adaptadas a todos los públicos.

Este proyecto tiene como objetivo acercar la astronomía, la ciencia y el conocimiento del medio ambiente a la población de la comarca del Valle del Tiétar, especialmente en municipios rurales, y cuenta con una subvención en el marco del programa Leader.

Se trata de una iniciativa de impulso al "desarrollo cultural y educativo del territorio", ya que permitirá desarrollar una programación itinerante que fomentará el "turismo educativo, la cohesión territorial y la dinamización cultural", a la vez quue reforzará "el interés por la ciencia entre niños, jóvenes y adultos".

Además, contribuirá a poner en valor la calidad del cielo nocturno de la zona y su "riqueza natural", en consonancia con los objetivos de sostenibilidad y conservación del entorno, tal y como han destacado las entidades en un comunicado recogido por Europa Press.

El proyecto se basa en un modelo inclusivo, accesible y sin ánimo de lucro, garantizando el acceso gratuito a todas las actividades, y contará con la colaboración de centros educativos y entidades locales.

Además, el planetario móvil se concibe como una "herramienta innovadora" que puede servir de base para futuros proyectos científicos y culturales en la provincia de Ávila.