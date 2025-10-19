Fundación Ávila celebrará del 21 al 24 de octubre el II Foro de Sostenibilidad y ESG bajo el lema 'Iniciativas Verdes'

ÁVILA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Ávila organiza la segunda edición del Foro de Sostenibilidad y ESG, que se celebrará del 21 al 24 de octubre en la ciudad abulense con el patrocinio de DH Econergías, filial de ENGIE.

El encuentro tiene como objetivo ser un espacio de referencia para la reflexión, el debate y la acción en torno a la sostenibilidad, la innovación social y la gobernanza responsable, según ha informado la fundación en un comunicado recogido por Europa Press.

Durante toda la semana, el Palacio de los Serrano acogerá a alumnos de primaria de distintos centros educativos de la ciudad, con el objetivo de sensibilizar a los más jóvenes sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, el reciclaje y la bioeconomía.

Estos talleres didácticos, impulsados por la Fundación Ávila, contarán con la colaboración de Fundaen y la Escuela Kerbest, que acercarán la sostenibilidad de manera práctica y participativa a las nuevas generaciones.

Posteriormente, el miércoles 22 de octubre el foro reunirá a representantes de empresas como ENGIE España, Fundeen, Nagami, Onyx Solar y Vortex, junto con entidades sociales como Fundación Tatiana, Fundación Kerbest y la propia Fundación Ávila con el objetivo de compartir experiencias, identificar retos y establecer alianzas estratégicas que contribuyan a un modelo de desarrollo más justo y sostenible.

El programa incluirá ponencias, mesas redondas y espacios de networking con la participación de ponentes de organizaciones nacionales e internacionales líderes en sostenibilidad, energía, innovación y economía social.

El managing director ENGIE Local Energy Infrastructures, Janis Rey, ha subrayado que participar en este II Foro de Sostenibilidad y ESG es "una oportunidad valiosa para compartir experiencias, reflexionar colectivamente y reforzar el compromiso con un modelo de desarrollo responsable y resiliente".

"En un momento en que los desafíos climáticos, sociales y económicos son cada vez más interdependientes, el papel del sector privado y de las instituciones es clave para acelerar la transformación hacia una economía más justa y sostenible y espacios como este foro son esenciales para construir alianzas sólidas, promover la innovación y fomentar una cultura de impacto positivo que trascienda generaciones", ha explicado Rey.

El director de la Fundación Ávila, Carlos Carrera, ha resaltado que el compromiso "es apostar por proyectos que tengan un impacto real en la vida de las personas y en la preservación del patrimonio natural y cultural".

En relación con el lema 'Iniciativas Verdes', Carrera ha subrayado que la sostenibilidad "no es una moda, sino un camino imprescindible para garantizar un desarrollo más justo, inclusivo y duradero".