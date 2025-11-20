La Fundación La Caixa impulsa con un millón un proyecto de medicina preventiva contra la leucemia del CIC de Salamanca

SALAMANCA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La edición 2025 de la convocatoria de Investigación en Salud de la Fundación La Caixa ha seleccionado 34 nuevos proyectos de investigación biomédica, a los que ha dotado con hasta un millón de euros cada uno, entre los que está un proyecto del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca para desarrollar medicina preventiva contra la leucemia.

Los proyectos están liderados por 25 centros de investigación, universidades y hospitales españoles, y 9 portugueses.

La convocatoria, a la que se habían presentado en esta octava edición 714 propuestas de investigación básica, clínica y traslacional, está especialmente dirigida al abordaje de retos de salud en varios ámbitos: neurociencias, enfermedades cardiovasculares y metabólicas, oncología, enfermedades infecciosas y tecnologías facilitadoras en alguno de estos campos.

Entre los seleccionados de este año hay un proyecto liderado por Isidro Sánchez-García, investigador del CSIC en el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca (CSIC-Universidad de Salamanca-FICUS), en consorcio con César Cobaleda Hernández, del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa; Manuel Ramírez Orellana, del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús; Lucas Moreno, del Vall d'Hebron Instituto de Investigación; Joaquín Duarte Calvete, del Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil E.P.E, y la Fundación Unoentrecienmil.

El proyecto recibe una subvención de 1.000.000 euros de la Fundación La Caixa para desarrollar medicina preventiva contra la leucemia, tal y como han asegurado desde la fundación en un comunicado recogido por Europa Press.

En palabras del investigador Isidro Sánchez-García, durante décadas se han centrado "en tratar la leucemia cuando se manifiesta. Con este proyecto queremos cambiar ese paradigma: pasar de curar a prevenir. Si conseguimos detectar la leucemia antes de su aparición, estaremos dando un paso decisivo hacia una nueva forma de abordar el cáncer infantil" y ha añadido que "gracias al apoyo de las entidades privadas y fundaciones que han financiado este proyecto, podremos aplicar tecnologías punteras de análisis genómico y epigenético a nivel de célula única.

En definitiva, abrir la puerta a intervenciones tempranas y personalizadas". La leucemia constituye un tercio de todos los cánceres infantiles, y la leucemia linfoblástica aguda de células B (LLA-B) es el subtipo más prevalente. Aunque los avances en el tratamiento han mejorado las tasas de supervivencia de los niños con LLA-B, muchos de los pacientes que sobreviven sufren efectos tardíos relacionados con el tratamiento y además los que recaen siguen presentando mal pronóstico. Este proyecto pretende identificar y atacar las células preleucémicas en niños con predisposición genética a la LLA-B antes de que estas células progresen a leucemia en estado avanzado.

Según estudios recientes, más del cinco por ciento de los niños sanos nacen con células preleucémicas, que pueden persistir durante años sin convertirse en cancerosas.

Sin embargo, ciertos desencadenantes ambientales pueden provocar que estas células se vuelvan malignas. Al utilizar técnicas y modelos innovadores, el equipo de investigación pretende identificar los mecanismos epigenéticos responsables de la transformación de las células preleucémicas en cancerosas.

Con la identificación de estos biomarcadores, aspiran a predecir y evitar la aparición de la leucemia. Su objetivo fundamental, en definitiva, es producir un cambio de paradigma de una medicina reactiva a una medicina preventiva para eliminar potencialmente el impacto de la LLA-B en la infancia.

El Museo de la Ciencia CosmoCaixa acoge en la tarde de este jueves el acto de entrega de las ayudas, al que acudirán varios representantes de la Fundación La Caixa, como el subdirector general de Investigación y Becas, Àngel Font, y la directora general adjunta, Esther Planas.

Asimismo, asistirán la presidenta de la Fundación Luzón, María José Arregui; la vicepresidenta senior en Breakthrough T1D, Esther Latres; y la vocal del Conselho Directivo da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Paula Diogo, además de los investigadores e investigadoras que están al frente de los proyectos.