Fundación Eurocaja Rural y CEOE Ávila impartirán el día 30 una sesión formativa en liderazgo dirigida a empresarios

Cartel de la jornada formativa que Fundación Eurocaja Rural y CEOE Ávila impartirán en la capital abulense. - EUROCAJA RURAL

ÁVILA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación Eurocaja Rural y la Confederación Abulense de Empresarios (CEOE Ávila) colaborarán de nuevo en una sesión formativa para los empresarios abulenses, que tendrá lugar el próximo 30 de octubre en el que se abordará el liderazgo consciente y será impartida por la experta en neuroemprendimiento Cristina Amor.

La jornada de networking tendrá dos horas de duración y dispondrá de plazas limitadas y consistirá en una ponencia técnica, en la que Cristina Amor, CEO de Grow Up Together, abordará las ventajas y beneficios de aplicar en las empresas un liderazgo consciente.

En este taller se abordará un nuevo enfoque al concepto de líder y cómo, a través del autoconocimiento, puede incrementar su impacto en la empresa. De forma dinámica, se analizará el liderazgo y qué beneficios ofrece para el negocio elevar nuestro nivel de consciencia.

Asimismo, la ponente guiará a los participantes por las características de un buen líder, cómo potenciarlas, dará nociones de física cuántica aplicada al liderazgo y se analizarán los impactos del autoconocimiento y la autogestión emocional.

La jornada concluirá con una dinámica que mostrará los beneficios de ampliar nuestra percepción con la perspectiva de los demás.

Todas las personas interesadas pueden inscribirse ya, de manera gratuita, a través del formulario de esta página web: https://fundacioneurocajarural.es/actividades/liderazgo-cons...

A través de esta jornada, Fundación Eurocaja Rural ratifica su compromiso de dotar a la sociedad y al tejido productivo de las herramientas necesarias para su dinamización y desarrollo.