Fundación Eurocaja Rural convoca sus 'Ayudas sociales' para proyectos de impacto social y desarrollo rural

VALLADOLID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fundación Eurocaja Rural ha convocado una nueva edición de su programa 'Ayudas Sociales' para impulsar proyectos e iniciativas que acompañan a personas en situación de vulnerabilidad y que impulsan la vida en los pueblos.

La convocatoria contempla 32 ayudas de 3.000 euros en dos categorías, 'Colectivos vulnerable' y 'Desarrollo Rural'.

La convocatoria está dirigida a entidades públicas o privadas con capacidad para diseñar y ejecutar proyectos de impacto social, con resultados medibles y una propuesta de valor alineada con las necesidades del territorio.

Las 32 ayudas se repartirán entre ambas líneas, con el propósito de acompañar propuestas que respondan a retos sociales actuales y generen oportunidades sostenibles en el entorno rural.

En 'Colectivos Vulnerables', se apoyarán proyectos que prevengan la pobreza y la exclusión, faciliten itinerarios de inclusión social y mejoren la autonomía y el bienestar de personas y familias en situación de fragilidad, promoviendo la igualdad de oportunidades.

En 'Desarrollo Rural', se priorizarán iniciativas que contribuyan a crear empleo, abrir oportunidades para la juventud, fijar población y mejorar la autonomía de las personas mayores en núcleos rurales, avanzando hacia un territorio más cohesionado y reduciendo la brecha entre el mundo rural y el urbano.

REQUISITOS.

Los proyectos deberán ajustarse a los requisitos recogidos en las bases de la convocatoria y desarrollarse dentro del ámbito de actuación de la entidad financiera Eurocaja Rural y su Fundación, con actuaciones vinculadas a colectivos vulnerables y/o al entorno rural y su desarrollo.

El plazo de presentación de solicitudes comienza el 11 de marzo y finaliza el 12 de mayo a las 14:00 horas y las propuestas deberán registrarse a través del formulario disponible en la web de Fundación Eurocaja Rural https://fundacioneurocajarural.es/

En este mismo espacio se publicarán las bases y una guía práctica para facilitar la presentación de los proyectos.

Para la selección, Fundación Eurocaja Rural tendrá en cuenta, entre otros criterios, el impacto social y la viabilidad de la propuesta, su contribución a la igualdad y la inclusión, la mejora del desarrollo rural y la lucha contra la despoblación, así como la sostenibilidad y el grado de innovación.