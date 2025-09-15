Fundación Eurocaja Rural convoca sus ayudas 'Workin' para proyectos de integración laboral de personas con discapacidad

VALLADOLID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Eurocaja Rural ha puesto en marcha una nueva edición de 'Workin', una convocatoria de ayudas para proyectos de integración laboral y formación para el empleo de personas con discapacidad que otorgará 10.000 euros a 10 proyectos distintos.

Todas las entidades interesadas podrán presentar su proyecto hasta el 10 de noviembre a través de la web www.fundacioneurocajarural.es

Los programas propuestos deben desarrollarse en los ámbitos de la inserción laboral de personas con discapacidad, en empresas ordinarias y/o promoción del autoempleo; formación para la inserción Laboral, programas formativos para mejorar la empleabilidad de las personas de los colectivos referidos; y formación e inserción Laboral, iniciativas que combinen programas formativos con oportunidades de inserción laboral.

Los solicitantes pueden presentar un máximo de dos proyectos diferentes entre el 15 de septiembre y el 10 de noviembre a través de la web www.fundacioneurocajarural.es.

Una vez evaluados por una Comisión de Valoración, se designarán los beneficiarios de la ayuda económica de 10.000 euros. Esta cuantía irá destinada a cubrir la totalidad o parte de los gastos generados en los proyectos seleccionados.

Los criterios de valoración para seleccionar los programas son fijación de empleo para la inclusión social, mejora de la empleabilidad y las oportunidades de los colectivos; derechos fundamentales de las personas; proyectos que promuevan la igualdad; reducir barreras; la sostenibilidad; incidencia del proyecto sobre el territorio, grado de innovación; metodología empleada e impacto social .