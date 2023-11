Fundación Franz Weber censura matricular menores en la Escuela de Tauromaquia de Salamanca

SALAMANCA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Franz Weber ha censurado este sábado matricular niños de ocho años en la Escuela de Tauromaquia de Salamanca y ha alertado del incumplimiento por parte de esta de las dos recomendaciones realizadas por el Comité de los Derechos del Niño en 2018 y 2023 al respecto de la exposición a la violencia contra animales por parte de menores de edad.

Los fundación han advertido de que esta actividad acaba de abrir su matrícula a menores desde los ocho años, pudiendo participar en tentaderos y clases prácticas, esto es empleando elementos cortopunzantes contra animales, "desde los 14 en eventos públicos pero sin control efectivo alguno en aquellos de carácter privado".

En estas actividades, ha señalado la fundación, "supuestamente formativas", los menores están expuestos a "lesiones, heridas con las propias herramientas o cogidas de los erales, becerros o añojos que se emplean como actividad práctica".

Todo para una "verdadera minoría" entre los grupos poblacionales de Salamanca y provincia, ha criticado la Fundación Franz Weberm, al tiempo que ha resaltado que la cobertura de nuevas plazas este mismo año en la escuela taurina no supera la veintena y esto evidencia que "existe un claro desinterés de la ciudadanía por integrar a su hijo o hija como parte del entramado taurino".

A día de hoy, ha añadido la fundación, la tauromaquia "no provee una salida profesional real ni digna" y constituye una formación "no reglada que también carece del aval de instituciones educativas, sabiendo que existen numerosos ciclos formativos homologados en diferentes ramas que ofrecerían un empleo digno, no el de matar novillos o toros en plazas".

"NORMALIZAR LA VIOLENCIA"

En estas convocatorias, ha indicado la fundación, los "alumnos" ven las heridas provocadas sobre el bóvido, comportamientos y gestos asociados a un "evidente sufrimiento y la muerte violenta de los mismos".

Además, los naturalistas explican que la participación va acompañada de comentarios que refuerzan de forma positiva todo lo que se produce en la plaza y que personas menores de edad pueden "asumir como normal y positivo, contribuyendo a la banalización de la violencia contra animales".