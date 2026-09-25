La Fundación FUNDOS analiza en octubre la obra de Gaudí en Astorga con una jornada por el centenario de su fallecimiento

La Fundación FUNDOS analiza la obra de Gaudí en Astorga con una jornada por el centenario de su fallecimiento. - FUNDACIÓN FUNDOS

ASTORGA (LEÓN), 25 (EUROPA PRESS)

La Fundación Obra Social de Castilla y León (FUNDOS) ha organizado entre los próximos días 1 y 3 de octubre la jornada de arquitectura 'El Palacio de Gaudí en Astorga' con motivo del centenario del fallecimiento del célebre arquitecto catalán. La cita reunirá a expertos y especialistas para analizar el legado del creador de la arquitectura orgánica, centrándose de forma específica en su intervención en el emblemático palacio episcopal de la localidad leonesa.

Durante el encuentro, los ponentes abordarán las claves estilísticas e innovaciones constructivas que Antoni Gaudí ha aportado a esta obra fundamental del neogótico en España. Asimismo, se destacará el impacto cultural y turístico que el edificio ha mantenido en la comarca leonesa desde su concepción hasta la actualidad.

Diversos arquitectos e historiadores del arte intervendrán en las ponencias para examinar los materiales utilizados, el contexto histórico del encargo y los desafíos estructurales que el genial proyectista ha debido afrontar durante su ejecución en Astorga. Del mismo modo, los especialistas debatirán sobre los criterios de conservación y restauración que se han aplicado a la edificación a lo largo de los últimos años.

La iniciativa se enmarca en el programa de actividades culturales con el que FUNDOS ha decidido conmemorar los cien años de la muerte del insigne maestro modernista. La entidad social ha subrayado la relevancia de poner en valor la huella gaudiniana en la provincia leonesa como un pilar fundamental del patrimonio arquitectónico e histórico de la comunidad autónoma.

Finalmente, la jornada concluirá con un turno de preguntas y un coloquio participativo entre los expertos asistentes y el público congregado en el evento. La organización valora el desarrollo de este foro de estudio, que sirve para profundizar en el conocimiento de una de las construcciones más icónicas del artista fuera de Cataluña.