La Fundación Jorge Guillén subvencionada con 70.000 euros para promover y difundir la cultura de CyL

VALLADOLID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte destina una subvención por un importe de 70.000 euros a la Fundación Jorge Guillén para promocionar, fomentar y difundir la literatura y la cultura de Castilla y León durante 2025 a través de exposiciones, cátedras, conferencias, estudios, catalogación y digitalización de archivos y manuscritos, o colaboraciones literarias.

La Fundación Jorge Guillén tiene entre sus fines promocionar la creación artística y literaria, en general, así como promover el conocimiento, estudios y difusión de la obra y personalidad del poeta Jorge Guillén y de otros autores y escritores vinculados a Castilla y León. Su programa de actividades culturales se centra en la participación en exposiciones, cátedras, conferencias, estudios, catalogación y digitalización de archivos y manuscritos, colaboraciones literarias, entre otras.

El objeto de esta ayuda es financiar los gastos de funcionamiento y colaborar en la realización de actividades culturales como la publicación de la obra del último Premio Castilla y León de las Letras 2024; una publicación de las colecciones de la Fundación; la exposición de la serie 'Tesoros Manuscritos', sobre la riqueza de su fondo archivístico depositado en la Biblioteca de Castilla y León, o la continuidad de la publicación de la obra completa de José Jiménez Lozano, con los tomos VI y VII.

La colaboración y el apoyo económico que se presta con la concesión de esta subvención se enmarca en los objetivos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte respecto a la colaboración con entidades públicas y privadas para la realización, planificación y gestión de actuaciones encaminadas a la promoción, fomento y difusión de las artes y de la cultura y de todos aquellos factores histórico-culturales propios de la Comunidad.