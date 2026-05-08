Fundación Triángulo convoca esta tarde una concentración contra un acto en la Biblioteca de CyL por "transfobia"

VALLADOLID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Triángulo, junto a otras diecisiete entidades sociales, ha convocado una concentración de repulsa para este viernes a las 18.45 horas a las puertas de la Biblioteca de Castilla y León, en Valladolid, con motivo de la celebración en dicha institución pública de la presentación del libro 'No contaban con las madres', de Nuria Coronado, un acto que las organizaciones consideran "inadmisible" por albergar discursos que califican la identidad trans como un "daño irreversible".

Las entidades denunciantes han señalado que la cesión de este espacio contraviene los principios de la Ley del Libro y de las Bibliotecas, la cual establece que estos centros deben estar libres de discriminación por razón de género u orientación sexual. Asimismo, han argumentado que presentar el transgenerismo como un peligro para la salud física y mental de los menores no puede ampararse en la libertad de expresión, ya que supone una patologización que vulnera la Ley Trans estatal.

Fundación Triángulo ha manifestado su repulsa ante los comentarios vertidos en redes sociales contra un joven trans de Valladolid que ha cuestionado la charla. Según la organización, la autora del libro y otras usuarias han utilizado sus perfiles para "denigrar e invalidar" la identidad de este joven, negando su realidad como hombre. Estos ataques demuestran, a juicio de la plataforma, que tras el debate teórico se esconde una "hostilidad feroz" hacia el colectivo.

Respecto al contenido de la obra, la fundación ha expresado su máximo respeto a las vivencias individuales de los familiares que aparecen en el texto. No obstante, ha subrayado que estas experiencias no deben ser utilizadas para promover teorías de "contagio social" que contradicen el consenso científico y la legislación vigente. La organización considera que estas posturas estigmatizan a las personas trans y cuestionan directamente su existencia.

Ante la falta de respuesta de la Biblioteca de Castilla y León a la solicitud formal de cancelación, la Fundación Triángulo y Camada Queer Castellana han decidido mantener la convocatoria de protesta. Además, los organizadores han anunciado que se plantean elevar el caso a la Fiscalía para que se investigue si el contenido del acto y los ataques recibidos en redes sociales pudieran ser constitutivos de un delito de odio.