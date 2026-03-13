La Fundación Vela Zanetti acoge desde el 17 de marzo una muestra de Gerardo Santos inspirada en la Catedral de León

Cartel de la exposición 'Pulchra Leonina - La luz habitada', del artista leonés Gerardo Santos Martínez, que se podrá ver en la Fundación Vela Zanetti. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Vela Zanetti acogerá desde el próximo día 17 de marzo la exposición 'Pulchra Leonina - La luz habitada', una muestra de acuarelas del artista leonés Gerardo Santos Martínez inspirada en la Catedral de León.

Bajo el título histórico con el que se conoce a la Catedral de León, 'Pulchra Leonina', la exposición propone una mirada personal y contemporánea sobre uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad. Lejos de la representación monumental o descriptiva, las obras no buscan mostrar la Catedral que todos conocen, sino la que el artista habita interiormente.

La inauguración tendrá lugar el próximo día 17 de marzo a las 19.00 horas y se podrá visitar hasta el 30 de mayo de 2026. En 'La luz habitada' la arquitectura se convierte en emoción y la piedra, en atmósfera, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Cada acuarela refleja un estado de ánimo, una percepción cambiante, una relación íntima entre el autor y el espacio. La luz, protagonista constante, no solo ilumina la arquitectura, sino que atraviesa calles, figuras y silencios, de modo que convierte lo eterno en algo humano y cotidiano, según ha relatado el autor.

La muestra reúne una serie de obras realizadas en distintos momentos creativos, donde la Catedral deja de ser únicamente un monumento para transformarse en paisaje y en una experiencia personal.