El funeral del bodeguero Iván Sanz y su familia se oficiará en la Catedral de Valladolid este miércoles

Archivo - El director general de Dehesa de los Canónigos, Iván Sanz Cid, fallecido este domingo en un accidente de tráfico. - DEHESA DE LOS CANÓNIGOS - Archivo

VALLADOLID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El funeral del director general de la bodega Dehesa de Los Canónigos, Iván Sanz Cid, su mujer Irene Garijo y sus dos hijos mayores, Irene y Luis Álvaro, se oficiará este miércoles, 8 de julio, en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Valladolid.

Según han señalado fuentes de la bodega, la ceremonia de despedida de esta familia vallisoletana se celebrará en la seo a partir de las 11.00 horas del miércoles.

El velatorio se lleva a cabo a partir de las 17.00 horas de este lunes en las salas 3 y 4 del Tanatorio de Las Contiendas, en la capital vallisoletana.

El vehículo en el que viajaban los cuatro miembros de la familia Sanz Garijo, además de la hija pequeña, de 9 años, que se encuentra estable dentro de la gravedad tras ser intervenida quirúrgicamente en el Hospital Universitario de Burgos, sufrió una salida de vía este domingo cuando circulaban por el kilómetro 83 de la autovía A-67, en el término municipal de Herrera de Duero (Palencia).