Gago apela al Tratado de Tordesillas para reivindicar el proyecto europeo actual

González Gago, minutos antes de paticipar en la celebración del Día de Europa en Tordesillas. - JCYL

VALLADOLID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha apelado al Tratado de Tordesillas para reivindicar el proyecto europeo, con motivo de la celebración del Día de Europa.

González Gago ha acudido a la entrega de premios de los certámenes educativos dirigidos a alumnos de los centros escolares de Tordesillas: los colegios públicos Pedro I y Divina Providencia, y los institutos de educación secundaria Alejandría y Juana I de Castilla con motivo de esta efeméride y que ha organizado el Centro Europe Direct Castilla y León Rural.

Allí ha recordado que la villa tordesillana tiene un profundo significado histórico europeo, ya que en él se firmó en 1494 el Tratado de Tordesillas, uno de los acuerdos internacionales más relevantes de la Edad Moderna, que marcó durante siglos la organización política y geográfica del mundo.

Durante su intervención, el consejero ha destacado que "la vocación de diálogo, entendimiento y construcción de acuerdos que representó el Tratado de Tordesillas forma parte también de la esencia del proyecto europeo actual", para subrayar así el simbolismo de celebrar esta jornada en esta localidad.

Estos certámenes, centrados en el dibujo y la fotografía, tienen como objetivo acercar la Unión Europea a los más jóvenes y fomentar su conocimiento desde una perspectiva cercana. González Gago ha señalado que "Europa también se construye desde lo local", desde las "aulas, calles y tradiciones".

Durante el acto, el consejero ha puesto en valor la importancia de la Unión Europea en aspectos concretos de la vida diaria de los ciudadanos, especialmente en el medio rural. Así, ha recordado que los agricultores y ganaderos conocen bien Europa a través de la Política Agraria Común (PAC), fundamental para el sostenimiento del sector primario.

Del mismo modo, ha destacado programas como Erasmus+, que permiten a los jóvenes estudiar y formarse en otros países, ampliando sus oportunidades personales y profesionales, o las políticas europeas que impulsan la innovación empresarial, mejoran las infraestructuras, refuerzan los servicios públicos o contribuyen a la creación de empleo, según recoge un comunicado remitido a Europa Press.

"Muchas de las mejoras que vemos en nuestro entorno tienen su origen en decisiones que se toman en Europa, aunque a veces no seamos plenamente conscientes de ello", ha añadido.

González Gago ha insistido en la necesidad de acercar estas políticas a la ciudadanía para fomentar una participación activa y crítica. En este sentido, ha recordado que este año se conmemora el 40º aniversario de la adhesión efectiva de España a las Comunidades Europeas, un hito histórico que supuso una transformación profunda en la economía, los derechos y las oportunidades del país.

INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN

El consejero ha subrayado que pertenecer a la Unión Europea implica no solo beneficiarse de sus ventajas, sino también conocer su funcionamiento y participar en sus dinámicas. Para ello, ha destacado el papel "fundamental" de las redes de información europeas en Castilla y León.

La Junta acerca a la ciudadanía toda la información sobre las instituciones y oportunidades europeas a través del Portal Unión Europea en Castilla y León y del Portal de Acción Exterior , que recogen recursos, programas y vías de participación dirigidas tanto a ciudadanos como a empresas.

Asimismo, Castilla y León cuenta con cinco centros Europe Direct que actúan como puntos de referencia para la información y asesoramiento sobre la Unión Europea: Europe Direct León, de reciente creación y promovido por la Universidad de León; Europe Direct Salamanca, impulsado por la Universidad de Salamanca; Europe Direct Segovia, promovido por el Ayuntamiento de Segovia; Europe Direct Zamora, gestionado por la Fundación Rei Afonso Henriques; y Europe Direct Castilla y León Rural, con sede en Laguna de Duero y promovido por PRINCAL. Representantes de todos estos centros han estado presentes en el acto de hoy.

Estos centros desarrollan una "intensa labor" de difusión mediante actividades como la celebración del Día de Europa, las Olimpiadas sobre la Unión Europea, la Semana Europea de Escolares o encuentros anuales entre jóvenes, y contribuye a "reforzar el conocimiento y la implicación de la ciudadanía en los asuntos europeos, para cuya celebración cuentan con el apoyo económico de la Consejería de la Presidencia".

Además, González Gago ha destacado que la Junta mantiene su compromiso con la formación en materia europea a través de ayudas a las universidades públicas de Castilla y León y mediante programas de becas para que jóvenes titulados realicen prácticas en la Delegación Permanente de la Comunidad ante la Unión Europea en Bruselas.

Para finalizar, el consejero ha felicitado a los alumnos participantes y premiados en los certámenes, y ha agradecido la implicación de los centros educativos, a través de sus directores y profesores, y de la red de Centros Europe Direct en la organización del acto.

"La labor de acercar Europa a nuestros jóvenes y a nuestros pueblos es más necesaria que nunca, en un contexto de grandes desafíos, donde es fundamental reforzar la confianza en los valores que representa la Unión Europea: la paz, los derechos, la justicia y la solidaridad", ha concluido.