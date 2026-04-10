La gala de entrega del Premio 'Miguel Delibes' de la APV homenageará a Ramón García, biógrafo del escritor vallisoletano

VALLADOLID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La gala del entrega del XXIX Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes, organizado por la Asociación de la Prensa de Valladolid (APV) y patrocinado por Unicaja, se celebrará el próximo 21 de abril en el Teatro Zorrilla de Valladolid, y acogerá un homenaje póstumo a Ramón García Domínguez, biógrafo de Miguel Delibes y socio de la APV.

Este año se contará con la presencia de los periodistas Íñigo Domínguez y Alfonso Armada, ganadores 'ex aequo' de este galardón.

Entre los socios institucionales, la APV mantiene el apoyo de la Diputación Provincial de Valladolid, la marca Alimentos de Valladolid (asociada a la Institución provincial) y el Ayuntamiento de la capital vallisoletana, además de que ha reforzado la colaboración con las universidades radicadas en la provincia.

La alumna de cuarto de Periodismo de la Universidad de Valladolid (UVa) María Aparicio copresentará la gala junto al periodista Miguel Castañeda, mientras que alumnos del mismo curso de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) participarán en un encuentro con Íñigo Domínguez el miércoles 22 de abril.

La gala acogerá además un homenaje a Ramón García Domínguez (1943-2025), socio de la APV, periodista, dramaturgo y biógrafo de Miguel Delibes, el cual se ha realizado en colaboración con la Fundación Miguel Delibes que guarda la memoria de este escritor vallisoletano y cuenta con la aportación del material fotográfico de El Norte de Castilla.

LOS GANADORES

El jurado del XXIX Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes decidió por primera vez conceder 'ex aequo' este galardón a los periodistas Alfonso Armada e Íñigo Domínguez por los trabajos 'Poema de la fuerza y de la compasión' y 'Malditas palabras bien dichas', los cuales aparecieron publicados en la revista Frontera D el 30 de julio de 2025 y en el diario El País el 20 de septiembre de 2025, respectivamente.

En este sentido, el jurado valoró que ambos autores, periodistas de "reconocido prestigio", aborden en sus trabajos un mismo tema de actualidad como es la situación en Palestina a través de lo que definieron como "dos miradas, dos estilos y dos lenguajes diferentes, con gran maestría en el uso de la lengua y dominio e innovación de los géneros periodísticos".

Estos motivos les han hecho acreedores del Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes, el cual celebra el buen uso de la lengua castellana en los medios de comunicación y cuenta con una dotación de 6.000 euros tras un proceso al que se han presentado diversos trabajos de televisión y prensa escrita de toda España.

En 2024, el Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes se concedió a una colección de trabajos elaborados por varios profesionales de Radio Nacional de España (RNE), enmarcados bajo el título '30 años potenciando el español en Radio 5'.